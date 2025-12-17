La O&M triunfa y clasifica para la Liguilla

Los universitarios de OyM lograron una heroica clasificación a la Liguilla de la LDF tras vencer tres goles por uno a Moca fc en el polideportivo de esta ciudad. Con esta victoria y el empate entre Atlántico y Jarabacoa en Puerto Plata los omeyanos llegaron a veintitres puntos y aseguraron un lugar en los mejores seis del torneo.

Los aurinegros de Moca arrancaron ganando con gol de Yohan Parra al minuto nueve, pero rápidamente el habilidoso Anyelo Gómez aprovechó un error de Pascual Ramírez y consiguió el empate al treinta y cuatro. Antes de acabar la primera mitad el argentino Gustavo Ascona de Moca falló un penal.

En el segundo tiempo los visitantes fueron muy superiores. Fruto de los constantes ataques se pusieron en ventaja con un verdadero golazo del joven Emmanuel Cuello al setenta y seis.

La fiesta capitalina continuó con el segundo de Anyelo Gómez y el tercero de OyM al ochenta para lograr tres puntos de oro.

De su parte en Puerto Plata la historia comenzaba bien para el Atlántico, pues marcaron en el diez por medio del nativo José Rubirosa.

Los de la montaña nunca bajaron la guardia y sin dudas dominaron gran parte del partido.

El gol de Jarabacoa fc llegó en el noventa más dos, fue en propia meta para Atlántico por Raoly Mejía. Ese tanto acabó con las aspiraciones de los locales de clasificarse a la liguilla.

Tras los primeros dos partidos de la última jornada de la fase regular, Moca fc terminó con veinticuatro puntos, OyM fc veintitrés, Atlántico fc veintidós y Jarabacoa fc diecisiete unidades.