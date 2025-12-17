A la 5ta. fue la vencida

¿Recuerda alguien el refrán aquel de que a la tercera fue la vencida?. En el caso de los Toros del Este, eso ha sucedido en la 5ta. oportunidad, porque ese club ha estado fuera del round robin (o semifinal) los últimos 4 campeonatos.

Eso es mucho, pero ha sido la realidad, como muestran los resultados y los números.

En el torneo 2021-22 tuvieron record de 15-25 para el 6to. lugar, al torneo siguiente terminaron en 5to con 18-32. Luego, en 2023-24 ocuparon de nuevo el 6to. puesto con 18-31, y casi repitieron lo mismo en 2024-25 con 17-32 (5to).

En un solo párrafo se resumió la pésima actuación de estos últimos 4 años, pero ahora han conseguido la meta de todo equipo de Lidom: clasificar a la semifinal, y ver si pueden meterse a la final en disputa de la corona.

El club llegó a 25 triunfos el pasado domingo, con 19 derrotas y 6 partidos pendientes (antes del martes vs. Gigantes). De hecho, su clasificación es eventual, y diríamos que un hecho, pues será difícil que alguno de los cuatro clubes alcance los 25 triunfos.

Méritos para el manager Víctor Estévez, que dos años atrás dirigió al Escogido en su primera experiencia, y ahora logra meterse al Round Robin. Estévez es, igualmente, un valor de la joven dirigencia dominicana, y recientemente recibió el ascenso de ir a Grandes Ligas como coach con Los Nacionales de Washington a partir del 2026.

Jesús Mejía, el gerente general, que tenía dos años sin dormir bien pues los Toros lo habían firmado por tres años y el club había fallado “feamente” los dos primeros, ahora pudo pasar a la siguiente fase, y se prepara para ir a la final. Está apoyado en un núcleo de jugadores nativos de notable actuación este año, como el jardinero Bryan de la Cruz, Gilberto Celestino y Yairo Muñoz, entre otros.. Y ahora tienen la integración de personal valioso de calidad, como el jardinero Luis Liberato.

Y debo felicitar a su personal administrativo, encabezado por Jorge Sturla, su vicepresidente ejecutivo y quien maneja el día a día.

LAS AGUILITAS

¿Qué decir de las Aguilas Cibaeñas, que el lunes consiguieron su victoria 30 de la campaña? El club apostó por los hechos en el terreno de juego luego de enfrentar dificultades diversas en los meses previos, y el resultado está ahí.

El campeonato pasado, las Aguilas estuvieron bien llegando en segundo lugar de la serie regular con 28-22, pero no fue suficiente pues no avanzaron a la final. Calificaron el torneo como un fracaso. Mucho más que el año anterior, 2023-24, quedaron en 5to. lugar con un pobre 22-28.

Pero, luego de la abrupta salida del gerente Angel Ovalles y del manager Yadier Molina, la directiva decidió irse en otra dirección. Buscaron personal “extraño” a la ciudad y a la historia del equipo, contratando a un director de operaciones experimentado, René Francisco, y a un manager que había pasado con éxitos por Licey y Gigantes, el colombiano Luis –Pipe-Urueta. El joven Gian Guzmán funge como gerente, auxiliar directo de René Francisco.

La gente no olvida, además, que la clave del primer mes fue el personal joven , y que en sus primeros 20 juegos tuvieron 17-3. Allí aseguraron la serie regular, y de eso nadie tiene dudas.

Tres de los cuatro nuevos se fueron al ser parados por sus organizaciones: Emmanuel Rodríguez, de Minnesota, Angel Genao por Cleveland, y Adael Amador, de Colorado. Todavía les queda en acción uno de los cuatro, el jardinero Alberto Rodríguez, y otros han estado ocupando sus lugares al paso de las semanas.

Ahora toca a las Aguilas sumar nuevos peloteros, se dicen nombres de Grandes Ligas, como el short Geraldo Perdomo y utility Christopher Morel, pero ya veremos.

Las Aguilas van por mucho, a ver si logran su corona 23. Ah, también es un gran respiro para el presidente Victor García Sued, que está en su tercer año y no ha logrado un título.

NOTAS DE MLB.-

.-Estados Unidos sigue anunciando jugadores para su equipo del Clásico Mundial. Los últimos han sido dos lanzadores, incluyendo al conocido Clay Holmes, y al infielder BriceTurang.. En la receptoría ellos tienen a Will Smith a Cal Raleigh, el hombre de los 60 jonrones y segundo en votación por el MVP… ¿Quiénes serán los jardineros? Corbin Carroll, de Arizona, Pete Crown-Armstrong, de Chicago, y Aaron Judge, de los Yanquis… Entre los lanzadores sobresale el nombre de Paul Skenes, ganador del Cy Young 2025.

.-Los Mets de Nueva York firmaron al relevista Luke Weaver, ex Yanqui, por dos años y US$22 millones. ¿Cierto? Anteriormente habían hecho lo mismo con otro relevista exYanqui, Devin Williams, firmado por 3 años y US$61 millones. Ellos han dado esos pasos luego de perder al boricua Edwin Díaz, quien firmó con los Dodgers por tres temporadas.