Las Ligas Dominicana, Puerto Rico y México abogaban por una solución al impasse

Al menos en la Liga Dominicana de Béisbol, la no garantía en Venezuela de la participación de los directivos, técnicos, jugadores y los fanáticos, fueron las causas principales que llevaron al organismo quisqueyano a desmontarse de la Serie del Caribe 2026, siempre que los venezolanos continúen siendo sede para el montaje de la misma.

De esta forma lo expresó Vitelio Mejía, presidente de Lidom, quien agregó que las circunstancia imperantes en Venezuela son conocidas por todos y la misma dificultan las operaciones del transporte aéreo en la zona.

La situación socio-política alrededor de la nación sudamericana no se encuentra bajo el control ni de la Liga Venezolana ni de la Confederación de Béisbol del Caribe por lo que sería poco prudente que las delegaciones de béisbol incluidas sus fanaticadas puedan viajar hasta ese país.

De ahí fue que las Ligas de Puerto Rico, México y Dominicana explotaron el lunes con su decisión de no asistir al evento caribeño que está programado para efectuarse de 1 al 7 de febrero del 2026 en Venezuela.

Para Vitelio fue muy difícil como presidente de Lidom el tomar la decisión, que unido a la coincidencia de la misma con sus homologas de Puerto Rico y México, mantienen en la actualidad en vilo el montaje de la Serie del Caribe, del cual falta menos de 50 días para su apertura.

El Listin Diario fue enterado de que posterior a producirse la notica la noche del lunes, en la fecha siguiente las reuniones fueron constantes en busca de alcanzar las mejores soluciones a fin de generar una salida satisfactoria.

Se ha rumorado que los escenarios más factibles pudieran ser Colombia, el propio México o en su defecto Panamá, nación que ya en el 2019 albergó el certamen, tras la existencia de problemas socio-políticos precisamente en Venezuela.

Dominicana descartada

Vitelio fue cuestionado sobre si Dominicana pudiera montar el evento en el 2026 y convertirse en una especie de salvación, empero descartó las posibilidades.

Entre los inconvenientes que citó están la cercanía de la serie de exhibición que celebrará la selección Dominicana que jugará en el Clásico Mundial de Béisbol frente a los Tigres de Detroit.

Además, de la celebración de los Juegos Centroamericanos programados para celebrarse en julio del próximo año.

