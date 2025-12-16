¿Fue Donald Trump?

Tres de las cuatro ligas de la Confederación de Béisbol del Caribe decidieron no asistir al evento del próximo año, fijado para celebrarse en Caracas, Venezuela. Así lo hicieron República Dominicana, Puerto Rico y México, dejando a los venezolanos solitarios.

¿El motivo? Hace semanas se venía planteando la posibilidad de quitarle la sede a Caracas, debido a los permanentes problemas sociales y políticos que enfrenta el régimen de Nicolás Maduro.

El chisme de ahora que el presidente USA, Donald Trump habría realizado un fino trabajo de “inteligencia”, presionando a los directivos deportivos de las tres ligas citadas, pero eso se queda en el mundo de la especulación.

¿Qué es lo cierto? La inseguridad que provoca el “acoso” norteamericano a Maduro, que mantiene inestable la situación socio-política. siendo así, no solo los peloteros latinos tienen la percepción de dicha inseguridad, también incluye a posibles norteamericanos que reforzarían a los equipos campeones de cada liga.

Es lo mismo que sucedió en 2019 cuando la Confederación se vio obligada a mover la sede del clásico de ese año, de Barquisimeto a Panamá, que fungió como Chapulín Colorado.

Me dicen, también, que no solamente hay razones de seguridad por factores externos (USA-Trump), que no pueden ser controlados por la liga venezolana y el gobierno de Maduro. También, están los problemas con la falta de facilidades de transporte aéreo, la posible limitación en la participación de muchos jugadores, pues los equipos no pueden obligarlos a asistir, incluyendo la MLB, que hará su advertencia.

¿Qué hace ahora? El licenciado Juan Puello ha tomado el teléfono para hablar con las dos sedes más cercanas, iniciando por Panamá, y también la ciudad de México o alguna otra ciudad mexicana. El resultado se conocerá muy pronto.

EL EQUIPO DOMINICANO

La selección dominicana al Clásico Mundial de Béisbol es tema de cada día, en medios y en los fanáticos. Porque hay mucha gente nerviosa, pendiente de quién irá y quien no.

Por eso, ha traído mucha luz aclaratoria el manager Albert Pujols cuando ha citado a un grupo de peloteros que han dicho que no podrán asistir, por distintos motivos.

Entre ellos, están los nombres de Elly de la Cruz, fijado desde un principio para una de las opciones de shortstop. ¿El motivo? Una lesión, que pocos identifican, y que lo lleva a una mejor concentración en los entrenamientos.

¿Quien jugará el short? Están ahí Geraldo Perdomo para ser titular, pero también Jeremy Peña estaría presente y Willy Adames, el estelar de los Gigantes de San Francisco. Como sea, hay mucha abundancia por ese predio.

Está fuera Teoscar Hernández, el jardinero derecho de los Dodgers, quien dijo (según Pujols), que su cuerpo y su mente necesitan descanso luego de haber ganado dos anillos seguidos de Serie Mundial. Raro eso, porque cuando uno gana está contento y nunca se cansa. Teoscar estaba contemplado para jugador alterno, pues hasta ahora los tres jardineros del equipo son Juan Soto, Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr.

Para la receptoría en primer plano está Yainer Díaz, de los Astros de Houston, el señor Austin Wells, el de los Yanquis, dice que no podrá porque su esposa dará a luz esos días, y así vamos, pero todavía hay personal de apoyo.

Aparentemente Vladimir Guerrero Jr. está sembrado en la primera base, con seguridad 100%, igual que Ketel Marte en segunda y Manny Machado en tercera.. Por ahí andan José Ramírez, en duda, Rafael Devers, en negativo, y Junior Caminero en positivo.

El tema es que hay tanto material de donde escoger que al final RD tendrá un excelente equipo… Y también los demás, como Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y Japón. De eso no tengo dudas.

EL MVP.-

Ha variado el enfoque del jugador más valioso de la Liga Dominicana este año. El primer mes se citaba el nombre de Emnanuel Rodríguez, jardinero de las Aguilas, quien también era señalado para el premio Novato del Año. Sus números eran impresionantes, con .292 de promedio, 4 jonrones, 11 empujadas, OBP en .417 y OPS en 1063.Pero Minnesota lo detuvo, y no juega más.

Ahora se pelean el premio otros, aunque de las Aguilas permanece Ezequiel Durán (.357-2-21, OPS en .924).

De los Toros, Bryan de la Cruz con .308-7-37, OPS en .898, y Gilberto Celestino con .320, 1 hr, 16 empujadas, 21 robos en 22 intentos, OBP en .429, OPS en .834.

DE MLB: Los Bravos de Atlanta firmaron al coreano Ha Seong Kim por US$20 millones, y ya el dinero no tiene importancia (solo para los pobres).. Tampa Bay firmó al lanzador zurdo Steven Matz, en los pocos movimientos de las últimas horas.