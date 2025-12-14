Juan Soto recibe por segunda ocasión el premio Juan Marichal

La quinta edición del Premio Juan Marichal celebró este domingo la coronación de Juan Soto como el mejor jugador dominicano del béisbol de las Grandes Ligas, en una ceremonia de gala en la que don Juan Marichal galardonó a la estrella de los Mets de Nueva York por segunda vez consecutiva.

Soto, quien es el primer jugador en la historia del galardón en repetir como ganador, recibió uno de los mejores elogios de su carrera al momento de ser premiado por el primer dominicano en el Salón de la Fama.

“Este no es el primero, este es el segundo y no hay límites. Pueden ser muchos más”, señaló Marichal al presentarle la estatuilla al mejor pelotero dominicano de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. “Te deseo todo el éxito del mundo, mucho éxito en tu futuro, en tu carrera y te espero en Cooperstown”.

Soto, en su primera temporada con los Mets de Nueva York, fue líder en la Liga Nacional en bases robadas, con 38, boletos, con 127, y porcentaje de embasado, con .396; además de batear para .263, con 105 empujadas y un tope personal de 43 cuadrangulares.

“Es algo bien bonito estar aquí y formar parte de este grandioso premio”, dijo Soto. “Me siento bien contento y orgulloso de estar aquí en esta bonita entrega y no me queda más nada que decir que gracias”.

La ceremonia, que tuvo como anfitriones a los reconocidos periodistas Enrique Rojas y Natacha Peña, se inició con la entonación del himno nacional de la República Dominicana a cargo de la gran Adalgisa Pantaleón, y continuó con unas palabras de Junior Noboa, Comisionado de la Oficina del Béisbol Dominicano.

“Este es un premio que nos llena de mucha felicidad. Para mí, don Juan Marichal es el jugador más elegandte que ha dado la República Dominicana”, subrayó Noboa. “Todos lo conocemos por su gran actuación en el terreno de juego, pero para mí es aún más grande fuera del terreno de juego. Ha sido un gran ejemplo para todos nosotros, como padre, como hijo, como esposo, como abuelo, y era un gran compañero dentro del clubhouse”.

El “Dominican Dandy” también otorgó dos de las tres Menciones Honoríficas, que fueron para Sammy Sosa, Luis Castillo y Vladimir Guerrero Jr., quien no pudo participar en la ceremonia celebrada en Santo Domingo.

Sammy Sosa tampoco pudo asistir por compromisos personales, pero envió un video agradeciendo a Marichal y a la organización por su Mención Honorífica, recibida por ser electo al Salón de la Fama de los Cachorros de Chicago.