Los Gigantes congregan a cientos de niños con discapacidad

Los Gigantes del Cibao congregaron en el estadio Julián Javier a cientos de niños y jóvenes discapacitados de las provincias del Cibao dentro de las acciones que ejecuta en favor de la niñez dominicana y pro su acceso efectivo a las actividades deportivas, siendo la primera en nuestro béisbol que se realiza de esa naturaleza.

Al implementar la misma que aglutinó a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, el equipo cibaeño asume las acciones y lineamientos recomendados por el Consejo Regional de Desarrollo (CRD), a fin de lograr una efectiva inclusión de estos en las actividades cotidianas, especialmente en las deportivas.

Con ellos el equipo y el CRD procuran que se garanticen que haya políticas y prácticas adecuadas, en el especial, en el sector deporte en favor de los mismos, además, que a estos se les facilite sin obstáculos algunos vivir y convivir en forma continua la experiencia y una vida diáfana.

Con ella se pretende dar un gran significado a la inclusión social permanente de los mismos, además, que se les garantice que tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos.

Los niños y jóvenes con limitaciones junto a participar en el juego celebrado, tuvieron la inolvidable experiencia en sus vidas de conocer las diversas áreas que conforman el estadio, compartir con los peloteros y los técnicos, el personal de la transmisión y del área administrativa, además, recibieron presentes en ocasión de su impactante estadía.

La actividad contó con la colaboración en las logísticas de la Cooperativa San Rafael, siendo coordinada por los directivos de los Gigantes, Samir Rizek, Héctor José Rizek, la alta ejecutiva del mismo Yissel Infante y el líder deportivo y filántropo Abelardo Peña Reyes, además, por el Dr. José Aníbal García Vargas, Pte. del Consejo de Directores del CRD y de la Cooperativa San Rafael.

Todos compartieron una noche sumamente especial con el Centro de atención a la diversidad de la provincia Hermanas Mirabal

“Para nosotros es una satisfacción poder brindar espacios de integración que fomenten la igualdad y la participación de todos”, destacó la Cooperativa San Rafael, reiterando su rol como entidad comprometida con la comunidad y el desarrollo social.