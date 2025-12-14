Garibaldy Bautista reelecto de manera unánime presidente de la Federación Dominicana de Softbol

La Federación Dominicana de Softbol (Fedosa), dejó conformado su nuevo Comité Ejecutivo tras la celebración de su Asamblea Eleccionaria, en la que la Plancha Rubén Pimentel, No. 1 fue electa por unanimidad, con 28 votos a favor y ninguno en contra, representando a igual número de asociaciones de un total de 32 afiliadas.

El proceso eleccionario se desarrolló con quórum de mayoría absoluta (28 de 32 asociaciones) y de manera transparente, cumpliendo con los estatutos federativos y las normativas del movimiento deportivo nacional, afirmó Rubén Tejada, quién supervisó el escrutinio en representación del Comité Olímpico Dominicano en su condición de enlace con la federación como tercer vicepresidente de ese organismo.

El Comité Ejecutivo quedó integrado por Garibaldy Bautista como presidente; primer vicepresidente, Nelson Well Adames; segundo vicepresidente; Euclides Javier Santana; tercer vicepresidente, Harold De Jesús Guzmán Checo y como secretario general; José Altagracia Arias Alcántara.

También son del ejecutivo, como co-secretario, Nelson Espinosa Feliz; Santos Kennedy Vargas, tesorero; y Roberto Antonio Piñeyro Pérez, co-tesorero.

Completan el organismo los vocales regionales, Alison Gregorio Díaz Sánchez (Zona Metropolitana); Julio Alfredo Santana Catedral (Zona Este); Ángel Raymundo Pujols Roa (Zona Sur Corto); Yoneidis Cuevas Rivas (Zona Sur Largo); Anulfo Mejía Vásquez (Zona Cibao Central); Juan Carlos Díaz Rojas (Zona Nordeste) y Rafael Augusto Quiñonez Franco (Zona Noroeste).

El proceso electoral fue celebrado en el Centro Regional de Desarrollo del Voleibol Norceca/FIVB, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El nuevo equipo directivo dirigirá la Federación hasta la primera quincena de diciembre del año 2029.

La asamblea fue dirigida por la Comisión Electoral, presidida por Radhamés Taveras, presidente de la Federación Dominicana de Natación, e integrada además por José Luis Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Karate, y Roberto Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Clubes. La doctora Marisol De Oleo actuó como notaria, certificando la legalidad del proceso.

Durante la motivación de la plancha, Arias Alcántara aseguró que la nueva gestión será inclusiva y representativa de todo el softbol nacional. “Esta gestión representará a todos”, expresó ante los delegados presentes.

En sus primeras palabras tras la elección, el presidente de la Federación destacó el respaldo recibido por las asociaciones y reafirmó su compromiso de dirigir con visión institucional.

“Obtuvimos el voto favorable de 28 asociaciones, pero esta gestión trabajará para las 32 que componen la Fedosa. Nuestra prioridad es fortalecer la institucionalidad, seguir creciendo y mantener a la República Dominicana dentro del Top-10 del softbol mundial”, afirmó el presidente reelecto.

Anunció que siete de los 15 miembros, “son nuevos en la dirigencia nacional”, lo que constituye un ejemplo de oportunidad y desarrollo deportivo para nuestros miembros.

En ese sentido identificó a Espinosa, de Barahona; Díaz Sánchez, Provincia Santo Domingo; Julio Santa Catedral, El Seibo; Pujols Roa, San José de Ocoa; Cuevas, de Bahoruco (Neyba); Mejía, Monseñor Nouel-Bonao; y Díaz Rojas de Samaná, como los miembros del ejecutivo que asumen por primera vez la dirigencia a nivel nacional.

El presidente de la Fedosa también señaló que continuarán los trabajos de preparación de las selecciones nacionales masculina y femenina, con especial énfasis en su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, evento que se celebrará a mediados de año en el país.

“Con la elección de este nuevo Comité Ejecutivo, la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa), inicia un nuevo período de estabilidad, consenso y proyección internacional, con el objetivo de consolidar el desarrollo y la competitividad del softbol dominicano”, afirmó Bautista.

Cerró sus declaraciones convocando a los miembros a la asamblea general ordinaria que se efectuará el 17 de enero del 2026 “para dar fiel cumplimiento a lo que establecen nuestros estatutos y donde presentaremos nuestro programa de trabajo que desarrollaremos conjuntamente con su participación y el apoyo de todos”.