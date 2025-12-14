Elián López anota y el Cibao FC supera 1-0 a Salcedo en la LDF

El jovencito Elián López anotó el único gol del partido y Cibao FC se impuso de visitante a Salcedo FC 1-0, para afianzarse en la segunda posición del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria del propulsor de esta disciplina deportiva doctor José Rafael Abinader.

López entró como suplente al encuentro y se convirtió en el héroe para los campeones defensores.

La emoción de anotar el gol provocó que Elián subiera hasta las gradas del estadio Domingo Polonia y se confundiera en un abrazo con su padre, quien fue testigo de su hazaña.

El gol de López se produjo al minuto 83 y aportó 3 puntos a los 35 que tenía Cibao FC, con consolidarse con 38 en la segunda plaza y clasificado a la Liguilla.

Los equipos tuvieron llegadas peligrosas en los primeros 45 minutos, pero los porteros y los defensores resolvieron y se fueron al descanso con el marcador igualado sin goles al concluir la primera mitad.

En la acción solo hubo una tarjeta amarilla y fue para Che Trinidad, quien ante la ausencia de Miguel Lloyd portó el brazalete de Capitán.

Los dos clubes no hicieron cambios para la segunda mitad y salieron con los mismos 22 jugadores que iniciaron el encuentro.

En el minuto 63 Cibao FC hizo tres sustituciones colocando en cancha a Rivaldo Correa, Edwarlyn Reyes y Abraham Mejía y enviando a la banca a Gabriel Gómez, Nicolás Cruz y Yunior Peralta.

Se jugaba el minuto 83 cuando el joven jugador del Cibao FC, Elián López se encontró con el balón frente a la portería y con un potente zapatazo de zurda lo envió hasta el fondo de la red para el 1-0.

El onceno naranja con ventaja de un gol buscó defensa y puso en cancha al veterano Wilman Modesta.

El míster del Cibao FC, Scheldeur “Junior” Sainvilus puso en la portería al nativo de Salcedo Edwin “Gato” Frías, para que disfruten su progreso en su casa, aunque con otra camiseta.

Completó el once inicial con, Julio César Murillo, Kleimar Mosquera, Ernesto “Che” Trinidad, Gabriel Gómez, Omar De la Cruz, Nicolás Cruz, Ángel Pérez, Yunior Peralta, Leonardo Villalba y Javier Roces.

Arturo Berroa el Director Técnico de Salcedo, puso al portero Cristian Severino a cuidar el arco de los locales.

Los otros 10 fueron, el Capitán Carlos Rossell, Yulián Alba, Starlin Alba, Bryan Mejía, Jairo Alegría, Alexander Jiménez, Jean Carlos Almanzar, Klefer Martes, Cherry Wilson y Daniel Jamesley.