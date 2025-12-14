El Atlántico FC derrota 2 goles por 0 a la O&M

El Atlántico de Puerto Plata logró una importante victoria de dos goles por cero de visita ante los universitarios de OYM en el estadio Panamericano de esta ciudad.

Los goles de Atlántico fueron de Mathew Jair al veintiuno y de Delvin Reyes al ochenta y seis.

Para los de Puerto Plata es un triunfo significativo, pues ahora se ubican en la sexta posición con veintiún puntos a falta de una jornada.

Los universitarios cayeron al puesto siete con veinte y jugarán la última fecha en Moca.

Cibao quita invicto en casa a Salcedo

La tropa naranja de Cibao Fc venció un gol por cero a Salcedo Fc en el Domingo Polonia. Esta representó la primera derrota en casa para los de la provincia Hermanas Mirabal.

El gol de Cibao fue del juvenil Elian López al minuto ochenta y tres.

Los cibaeños llegan a treinta y ocho puntos y aseguran la segunda posición de la fase regular.

Salcedo Fc sigue con treinta y dos y está tercero.

La jornada dieciocho de la fase regular se jugará entre el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre con los partidos Moca ante OyM, Atlántico recibe a Jarabacoa, Atlético Vega Real contra Salcedo y Cibao versus Pantoja en Santiago.