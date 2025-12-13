Visita de Messi a la India provoca caos entre fanáticos

La esperada gira de Lionel Messi por India comenzó de manera accidentada el sábado, cuando fanáticos enfadados lanzaron botellas e intentaron destrozar un estadio después de que muchos de ellos no pudieran ver más que un atisbo de su ídolo.

Según Times of India, muchos de los que tenían boletos para un evento contaron que no lograron ver a Messi, ni en persona ni en las pantallas gigantes del estadio, a pesar de haber esperado durante horas.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se disculpó con el astro del fútbol argentino por la “mala gestión” del acto.

En un mensaje en redes sociales, Banerjee se mostró “profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el estadio Salt Lake”, donde también se disculpó con los hinchas que esperaban más después de haber pagado por entrar.

Banerjee anunció la formación de un comité para “realizar una investigación detallada sobre el incidente, establecer responsabilidades y recomendar medidas para evitar que se repita en el futuro”.

La gira de tres días de Messi, bautizada como “GOAT India Tour”, llevará al ganador de la Copa del Mundo de Calcuta a Hyderabad y luego a Mumbai antes de concluir en Nueva Delhi el lunes. El argentino está acompañado por sus compañeros Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Antes el sábado, Messi “inauguró” de manera remota una estatua de 21 metros (70 pies) de sí mismo en Calcuta.