Raphinha anota dos goles en la victoria del Barcelona sobre el Osasuna

Raphinha anotó dos goles tardíos para darle al Barcelona la victoria el sábado 2-0 sobre Osasuna y con lo que aumentó su ventaja en cima de la liga española.

El delantero brasileño abrió el marcador con un disparo desde la parte superior del área a los 70 minutos en el Camp Nou. Luego aseguró el resultado al marcar desde cerca a seis minutos del final.

La victoria dejó a los campeones defensores siete puntos por delante del Real Madrid antes de su partido del domingo contra el Alavés. Ese es probablemente un partido que el entrenador del Madrid, Xabi Alonso, debe ganar debido a que el club ha ganado solo dos de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones.

Raphinha fue clave para que el Barcelona ganara La Liga y la Copa del Rey la temporada pasada, cuando el equipo de Hansi Flick también llegó a las semifinales de la Liga de Campeones.

El Barcelona tuvo dificultades para reemplazar su velocidad y precisión cuando Raphinha estuvo fuera de juego por una lesión en la pierna durante seis semanas a principios de esta campaña. Pero ha regresado tan fuerte como siempre. También asistió en una victoria por 3-uno sobre el Alavés a finales de noviembre y anotó en una victoria por 3-uno sobre el Atlético de Madrid a principios de este mes.

Griezmann anota de nuevo para el Atlético

Antoine Griezmann anotó el gol de la victoria después de salir del banquillo para ayudar al Atlético, cuarto clasificado, a vencer 2-1 al Valencia y mantener la distancia con el líder.

Griezmann reemplazó al argentino Julián Álvarez con media hora por jugar y el Atlético arriba en el marcador después de que Koke Resurrección anotara tras un rebote a los 17 minutos.

Lucas Beltrán igualó para los visitantes al 63 con un disparo desde fuera del área, ya que el delantero argentino esquivó a un defensor y disparó un tiro largo justo dentro del poste.

Griezmann restauró la ventaja al 74 en el Wanda Metropolitano controlando de forma exquisita y bajando un balón largo con la punta de su bota, antes de disparar el gol de la victoria.

El francés de 34 años ha asumido un papel más limitado con el Atlético esta temporada, pero sigue demostrando ser decisivo. El exastro de Francia anotó dos goles como suplente en una victoria por 3-1 sobre el Levante el mes pasado y también anotó después de entrar en la segunda mitad contra el Sevilla y el Real Madrid.

Su gol de la victoria contra el Valencia aumentó su récord de goles con el Atlético a 204 en su carrera.

El Atlético está a nueve puntos del Barcelona.

La derrota para el Valencia aumentará la presión sobre el entrenador Carlos Corberán con el equipo en el puesto 17, justo al borde de la zona de descenso.