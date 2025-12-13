Louka Bertrand golea y el Atlético de Pantoja se impone 1-0 al Moca FC

Un solitario gol de Louka Bertrand fue suficiente para que el Atlético Pantoja venciera 1-0 al MOCA FC, en partido correspondiente a la penúltima jornada de la fase regular de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 2025, celebrado en el estadio Panamericano de San Cristóbal.

Bertrand aprovechó una serie de rebotes dentro del área pequeña al minuto 12 para marcar el único tanto del encuentro, dándole la ventaja definitiva al conjunto local, que continúa sumando victorias en la etapa regular.

El conjunto aurinegro generó varias ocasiones claras de gol. Al minuto 21, el guardameta Alessandro Baroni se lució al despejar un potente disparo de Oliver Durán, evitando la caída de su portería.

La primera mitad concluyó con ventaja mínima para Pantoja, pese a la presión ofensiva del equipo dirigido por Jorge Alfonso, que insistió en busca del empate.

En la segunda parte, al minuto 67, una extraordinaria atajada de Pascual Ramírez mantuvo el 1-0 a favor de los locales. Más adelante, al minuto 82, el MOCA FC volvió a tocar la puerta rival, cuando Samuel Pérez intentó definir de taquito, pero no logró concretar una clara oportunidad.

Con este resultado, los aurinegros se mantienen con 24 puntos en la tabla de posiciones de la LDF.

La próxima jornada del MOCA FC será en casa, en el estadio MOCA 85, donde recibirá a la Universidad OYM en la última fecha de la fase regular, este miércoles 17 a partir de las 3:30 de la tarde.