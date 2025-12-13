Jorge Polanco acuerda con los Mets por 2 años y unos 40 millones de dólares

Los Mets de Nueva York acordaron un contrato de dos años con el veterano jugador de cuadro Jorge Polanco, dijo el sábado a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico y no había sido anunciado. Pero según se estima el valor ser{a de unos 40 millones de dólares.

Polanco bateó para .265 con 26 jonrones y 78 carreras impulsadas este año con los Marineros de Seattle. Fue la segunda temporada del jugador de 32 años con Seattle tras una década con los Mellizos de Minnesota.

La llegada de Polanco se produce tras las salidas del jardinero Brandon Nimmo, el cerrador Edwin Díaz y el primera base Pete Alonso, que dejaron a Nueva York sin tres de sus favoritos . El contrato de Polanco asciende a 40 millones de dólares.

El año pasado, Polanco jugó principalmente como bateador designado y también como segunda base, pero la mayor necesidad actual de Nueva York en el infield podría ser la primera base tras la salida de Alonso . Los Mets adquirieron al segunda base Marcus Semien en un canje por Nimmo, y Francisco Lindor es un fijo en el campocorto.

Polanco fue un All-Star en 2019 con Minnesota y conectó 33 jonrones, la mayor cantidad de su carrera, en 2021. Se sometió a una cirugía en octubre de 2024 para reparar el tendón rotuliano izquierdo, y los Mariners rechazaron su opción de $12 millones para la temporada 2025. Pero lo contrataron de vuelta por $7 millones, y tuvo una de sus mejores temporadas ofensivas.