Gobert anota 24 con 14 rebotes en el triunfo de los Wolves sobre los Warriors

Rudy Gobert anotó 24 puntos y capturó 14 rebotes, Donte DiVincenzo encestó un triple decisivo con 28 segundos restantes y los Timberwolves de Minnesota vencieron el viernes 127-120 a los Warriors de Golden State.

Stephen Curry aportó 39 puntos por los Warriors después de perderse los cinco partidos anteriores debido a un hematoma en el cuádriceps izquierdo. Pese al retorno del astro, Minnesota se mantuvo firme incluso sin su figura lesionada Anthony Edwards (molestias en el pie derecho).

DiVincenzo terminó con 21 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias en el primer encuentro entre los dos equipos desde que los Wolves eliminaron a los Warriors en la segunda ronda de los playoffs la temporada pasada.

Julius Randle sumó 27 puntos, nueve rebotes y seis asistencias por Minnesota. Naz Reid añadió 18 puntos y siete asistencias desde el banquillo.

Quinten Post anotó 16 puntos por Golden State. Jimmy Butler consiguió 15 tantos y ocho rebotes.

El partido contó con 27 vueltas en el marcador, la segunda mayor cifra registrada en la NBA esta temporada.

Ambos equipos jugaron con bajas. Los Timberwolves no contaron con Edwards, mientras que los Warriors extrañaron al lesionado Draymond Green.