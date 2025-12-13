Dominicana cierra con broche de oro el clasificatorio de pesas

La República Dominicana consiguió un total de 12 medallas, incluidas cuatro de oro, tres de plata y cinco de bronce, en la jornada de cierre del Campeonato Clasificatorio de Pesas celebrado en el Pabellón de Halterofilia doctor José Joaquín Puello Herrera del Parque del Este.

La cosecha la encabezó Yudelina Mejía, con tres preseas doradas, mientras que Crismery Santana logró un oro y un par de plata, mientras que Verónica Salalín se hizo de una plata y dos de bronce.

El cierre del certamen contó con la presencia del presidente y secretario general del Comité Olímpico Dominicano (COD), ingeniero Garibaldy Bautista y el licenciado Luis Chanlatte, quien resaltó el trabajo de la federación de pesas y del alto nivel técnico del evento.

“Para el 2026 tenemos un gran compromiso. Este campeonato, que tuvo una gran organización, es una muestra del crecimiento que están experimentando nuestros atletas”, manifestó el licenciado Chanlatte.

En el acto también estuvo el ingeniero Gary Hernández, presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa y vocal del COD, así como Franklin De la Mota, viceministro de Deportes.

Yudelina Mejía gana tres oros

Yudelina Mejía ratificó su condición de medallista mundialista al coronarse este viernes campeona absoluta de la división 86 kilos del Campeonato Clasificatorio Centroamericano y del Caribe de Pesas celebrado en el Pabellón de Halterofilia doctor José Joaquín Puello del Parque del Este.

Mejía se colgó el oro en el arranque, con 118 kilogramos, así como en el envión, con 149, y en el total, con 267 kilos.

“Ha sido un camino difícil, con mucho trabajo, ya que venimos del mundial, pero logramos el propósito, de llevármelo todo. Ahora seguir la preparación para mantener el dominio”, declaró la pesista dominicana poco después de la competencia.

La venezolana Dayana Chirinos León se alzó con los metales de plata en el envión, con 140 kilogramos, y el total, con 248, mientras que Yeinny Geles Moreno, de Colombia, se adjudicó la plata en arranque, con 110 kilogramos, y sendas preseas de bronce en envión, con 135, y en total, con 245 kilogramos. La mexicana Emmy González consiguió el bronce con una alzada de 109 kilogramos en el arranque.

Crismery y Saladín brillan en +87 kilos

La medallista olímpica Crismery Santana obtuvo una presea de oro y dos de plata en la categoría +87 kilogramos del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Pesas.

Crismery logró el oro en arranque, con una alzada de 116 kilos, mientras que consiguió sendas preseas de plata en envión, con 148 kilos, y en total, con 264.

La también dominicana Verónica Saladín obtuvo la presea de plata en el arranque, con 115 kilos, mientras que en el envión ganó bronce, con 135, así como en el total, con 250.

La cubana Marifelix Sarría Ruiz se tituló campeona absoluta con el bronce en arranque, tras una alzada de 114 kilogramos, y los oros en el envión, con 155 kilos, y en total, con 268.

Ezequiel Germán, tres bronces

Ezequiel Germán Nieves se adjudicó las tres medallas de bronce que repartió la categoría +110 kilos, donde también consiguió su boleto para la cita multidisciplinaria del próximo año en suelo quisqueyano.

El pesista hizo una alzada de 157 kilos en el arranque, 193 en el envión, para un total de 350 kilogramos.

El colombiano Santiago Cossio Sánchez resultó el campeón absoluto al facturar resultado de peso. Cossio Sánchez completó la alzada de 191 kilos en el arranque, 205 en el envión, para un total de 396 kilos.

Las preseas de plata recayeron sobre Karim Saadi Monroy, de México, quien hizo 164 en arranque, 205 en el envión, y 369 kilogramos en total.

El evento tuvo el respaldo del Comité Organizador de los Centroamericanos Santo Domingo 2026, el Gobierno de la República Dominicana, Ministerio de Deportes, CRESO, Consejo Nacional de Fronteras, Comité Olímpico Dominicano, INEFI, Federación Internacional de Halterofilia y la Federación Panamericana de este deporte.

El campeonato fue el primer evento de prueba y el único clasificatorio para los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pautados para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto en la capital dominicana.