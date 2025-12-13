Los Delfines del Este triunfan y clasifican a la Liguilla en la LDF

El onceno de Delfines del Este derrotó dos goles por cero al Atlético Vega Real para conseguir su clasificación a la fase de la Liguilla de la LDF 2025-2026. El partido fue disputado en el estadio el Cóndor de esta ciudad y representó el inicio de la fecha diecisiete del torneo.

El único tanto del encuentro fue al minuto veintinueve del mediocampista Diego Losada, quien aprovechó un pase de Ronal Suárez, eludió a un rival en el área vegana y definió con potencia ante la salida del arquero Ottoniel Figueroa.

En el segundo tiempo los locales del Atlético Vega Real buscaron en todo momento la igualdad, pero el bloque defensivo de los Delfines, comandado por Richard de la Cruz y Octavio Zapata, estuvo firme en todo momento y mantuvieron el cero.

Ya en el último minuto del tiempo agregado, el joven Johander Bou marcó el dos por cero final tras conducir más de cuarenta metros y eludir al arquero vegano.

Tras la victoria el conjunto cetáceo suma veinticuatro puntos y tienen un cupo asegurado en la liguilla de la LDF que comenzará el nueve de enero del próximo año.

De su parte el Atlético Vega Real se despide del torneo y se mantiene con diecisiete unidades.

Hay que destacar el homenaje realizado por la directiva vegana al veterano defensor Joseph Gómez, quien jugó su último partido en casa como profesional

La jornada continua este sábado en el estadio Panamericano de San Cristóbal con el partido entre club Atlético Pantoja y Moca fc a las tres y treinta de la tarde. El domingo habrá doble jornada, con Salcedo recibiendo a Cibao fc y los universitarios de OyM siendo local ante Atlántico fc.