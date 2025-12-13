Amed Rosario pacta con los Yankees por un año y 2.5 millones de dólares

Los Yankees hablaron con frecuencia durante las Reuniones Invernales sobre la necesidad de un mayor equilibrio ofensivo contra los lanzadores zurdos, un área que abordaron el sábado al renovar el contrato del infielder/jardinero Amed Rosario con un contrato de un año.

Rosario ganará $2.5 millones la próxima temporada, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. El acuerdo, que no ha sido confirmado por el club, fue reportado inicialmente por YES Network.

Rosario, de 30 años, bateó .303 (10 de 33) con tres dobles, un jonrón y cinco carreras impulsadas en 16 juegos para Nueva York el año pasado después de ser adquirido de los Nacionales el 26 de julio a cambio del lanzador derecho Clayton Beeter y el jardinero Browm Martínez.

Entre Washington y Nueva York, Rosario bateó un promedio combinado de .276/.309/.436 (50 de 181) con seis jonrones y 23 carreras impulsadas en 63 juegos, incluyendo un promedio de .302 (35 de 116) contra lanzadores zurdos. Defensivamente, jugó en tercera base, segunda base, jardín derecho y campocorto.

Mientras se preparaba para abandonar las Reuniones de Invierno en Orlando, Florida, Cashman reiteró su deseo de buscar el equilibrio en la mano derecha.

“Definitivamente quiero darle a Aaron Boone algunas opciones legítimas para que pueda competir cuando nos enfrentemos a un abridor zurdo, porque obviamente somos tan zurdos que es una vulnerabilidad ahora mismo”, dijo Cashman. “No hay muchos bateadores diestros en el béisbol que sean accesibles”.

Aparte de seleccionar al lanzador derecho Cade Winquest de los Cardinals en el Draft de la Regla 5 del miércoles , las únicas incorporaciones de los Yankees a las Grandes Ligas en esta temporada baja han sido jugadores que estaban en su roster de 2025.

Rosario se une al lanzador zurdo Tim Hill, al jardinero Trent Grisham y al lanzador zurdo Ryan Yarbrough en ese grupo. El infielder/jardinero Oswaldo Cabrera y el lanzador derecho Clarke Schmidt también han acordado contratos, evitando el arbitraje.

La medida también sigue a un par de fichajes de Ligas Menores reportados a principios de esta semana, con los lanzadores diestros Drake Fellows y Bradley Hanner firmando acuerdos con invitaciones a los entrenamientos de primavera.