La DCNB contribuye con la realización de torneo de béisbol Liga Domingo More

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, (DCNB), cumpliendo con su firme propósito de contribuir con el desarrollo de las ligas de béisbol, hizo entrega de utilerías a la Liga Domingo Morel, entidad que el pasado fin de semana dejó inaugurado su torneo navideño en el play del sector Cristo Rey, evento que está dedicado al general Jacobo Mateo Moquete.

La entrega fue realizada por Diógenes De la Cruz, asistente de Junior Noboa, quien dirige la DCNB, entidad que una vez más aporta con los diferentes torneos que se realizan en el país.

Entre la utilería entregada por De la Cruz están varias docenas de pelotas, equipo de cátcher, cascos protectores, bates, además de otros artículos de béisbol para la celebración del campeonato infantil y pequeñas ligas que organiza la Liga Domingo Morel. En el torneo accionan 24 equipos y el mismo reúne a más de 140 niños.

Con esta repartición de utilería, la DCNB tiende una vez más la mano a ligas de béisbol de Cristo Rey, algo que han realizado en el pasado, en que incluso han hecho mochilas repletas de útiles escolares a decenas de infantes de la barriada.

“La Dirección del Comisionado de Béisbol, que dirige el exgrandesligas Junior Noboa, está siempre presente en estos eventos y de verdad nos sentimos enorgullecidos cuando observamos a tantos niños, como en esta ocasión desfilar por los parques de béisbol”, sostuvo De la Cruz.

La apertura del evento contó con la presencia del jugador de Grandes Ligas, Ronny Mauricio, de los Mets de Nueva York y de los Tigres del Licey en el país, quien se sintió regocijado por llevar palabras de aliento a todos esos niños que practican al béisbol y anhelan firmar para el profesionalismo. “Yo vengo de un sector idéntico a este en San Pedro de Macorís y logré hacerme pelotero, ustedes pueden lograrlo también”, expresó.

Mientras que el general Jacobo Moquete agradeció al team Liguilla de Domingo Morel por la dedicatoria y sostuvo que siempre seguirá ayudando a la niñez, a través de la Policía Nacional que dirige el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

Precisamente Mateo Moquete, quien durante sus años en la institución ha contribuido con el desarrollo de cientos de jóvenes deportistas, fue reconocido por Domingo Morel.