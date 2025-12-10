Yelena Hazim es designada secretaria general de la Federación Dominicana de Fútbol

La Federación Dominicana de Fútbol (FDF) informó que su Comité Ejecutivo nombró a la licenciada Yelena Hazim Figuereo como nueva secretaria general de esta institución que rige el balompié en la República Dominicana desde 1953 y que además es una de las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA.

Hazim se convirtió de esta manera en la primera mujer en asumir la Secretaría General de la FDF en más de siete décadas de historia.La nueva gerente de la FDF estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo y Cumplimiento de la FDF por lapso de casi tres años (agosto 2020 – noviembre 2022), período en el que cumplió a cabalidad su rol, estableciendo además buenas referencias ante la FIFA.

En el plano deportivo, dejó una huella importante al ser parte junto a Carlos Ramírez en la creación y puesta en marcha del Torneo Nacional de Asociaciones y Clubes, competición que se ha convertido en pilar para el desarrollo del fútbol formativo en el país.

Yelena Hazim cuenta es nativa de San Pedro de Macorís, graduada en Ciencias Políticas con Doctorado en el Derecho Privado Internacional y Métodos de Resolución y Disputa.

En el área deportiva realizó una maestría en Derecho Deportivo Internacional y estuvo laborando con la Federación Puertorriqueña de Fútbol antes de su paso por la FDF.

“Asumo esta posición con mucho orgullo y mucha responsabilidad.