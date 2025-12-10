Lucha Olímpica conquista ocho medallas en Panamá

La delegación dominicana de Lucha Olímpica, conquistó ocho medallas en el torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, evento que finalizó el pasado domingo 7 de diciembre.

Este fue el último evento del año para la Federación Dominicana de Lucha Olímpica (FEDOLA) y el único torneo para que los países puedan optar por un cupo a la cita regional.

A pesar de que la República Dominicana está clasificada en cada una de las divisiones por ser sede de los Juegos, estaba en la obligación de viajar y competir en Panamá.

En el estilo Greco Romana, Yerony Arturo Liria Carreras, en los 60 kg, Johan Antonio Batista, de 87 kilos, y Carlos Alberto Adames Palmer, 97 kilogramos, obtuvieron cada uno medalla de plata.

Mientras, el estilo Libre Femenino, tuvo a Yoeliza Contreras, compitiendo en los 62 kg, con presea de plata.

Y el medallero dominicano lo completan en el estilo Libre Masculino, Lisyeuri Acosta, de 65 kilogramos, con medalla de plata, Julio Rafael Rodríguez, 74 kg, con presea de plata, mientras Christofer Foca Mejía, en los 86 kilos, conquistó medalla de plata, y Elison Adames García de los 125 kg, logró medalla de bronce.

Este 2025 ha sido un año cargado de medallas para la Lucha Olímpica, tras obtener preseas, además, en el Campeonato Panamericano U23, Copa Internacional Pat Shaw, Juegos Panamericanos Junior, International Bill Farrell Memorial, Juegos Bolivarianos.