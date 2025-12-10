Definidas semifinalistas U14 Mundial Juvenil Racquetbol

Dos bolivianas, costarricense y mexicana lograron este miércoles las cuatro plazas de semifinalistas en la categoría U14 del XXXVI Campeonato Mundial Juvenil de Racquetbol, que tiene lugar en las canchas de esta disciplina en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de esta, la capital dominicana.

Las aspirantes a conquistar la medalla de oro al obtener respectivos triunfos en los cuartos de final son Valentina Villarroel Garzón y Adriana Bazán, de Bolivia; Larissa Faeth, de Costa Rica; y Michelle Gómez, de México.

Villarroel Garzón logró su objetivo al disponer en tres tiempos de la argentina Valentina Páez Bejarano con score 11-6, 11-4, 11-8.

Su compatriota boliviana, Bazán, consiguió su plaza en la antesala de la final por su victoria en tres candentes sets (11-9, 11-7, 12-10) sobre la mexicana Grissel Gómez.

La tica Larissa Faeth amarró su pase con relativa comodidad en tres sets (11-8, 11-3, 11-3) frente a la boliviana Julia Revollo.

México, con Michelle Gómez, aspira a lo más alto del podio luego de dejar en el camino en tres sets (11-7, 11-6, 11-9) a Analiz Tamayo, de Ecuador.

Competencia varonil

Este miércoles 10 diciembre también se efectuaron eliminatorias (16vos de finales) en divisiones masculinas del evento que organiza la Federación Dominicana de Racquetbol, que preside Rafael Fernández, junto a la Federación Internacional de la disciplina que rige el uruguayo Osvaldo Maggi.

El partido más duro de la jornada lo protagonizaron, en la categoría U16, Grant Williams, de Estados Unidos, y Taein Woo, de Corea del Sur. El primero se impuso con score 9-11, 11-3, 11-7, 12-14 y 11-9.

En cuatro tiempos, Alfredo Santiago Borja Arévalo dio una victoria a Bolivia ante Yordi Navarijo, de Guatemala, por un doble 11-5, perdió el tercero 13-15 y venció en el cuarto 11-7.

Otro resultado favorable en menores de 16 años fue para Álvaro Guillén, de Costa Rica, que dominó a Tomás Quezada, de Ecuador, por 11-4, 11-1 y 13-11.

Axel Sánchez avanzó para México por un triunfo contra Marcelo García Sánchez, de Costa Rica, por un doble 11-7, cedió el tercero 8-11 y volvió a la carga en el cuarto, también por 11-7.

En categoría U21, el estadounidense DJ Mendoza dispuso del canadiense Nathan Jauvin por 11-5, 11-6 y 11-7. El mexicano Jorge Gutiérrez salió airoso contra el ecuatoriano Maatas Moscoso por 11-3 y un doble 11-5.

El chileno Jaime Nicolás Mansilla dio cuenta de otro canadiense, Noah McEwen, por 11-6, 11-7 y 11-5. Jonathan Fernando Flores, de Bolivia, despachó al dominicano Alexander Branagan con un doble 11-3 y 11-5.

El Mundial Juvenil de Racquetbol, en su versión 36, continúa este jueves, hasta el sábado, con partidos desde las 9:00 de la mañana hasta la misma hora de la noche, en la citada instalación.