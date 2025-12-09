Schwarber, Smith, Gunnar, Turang jugarán por EEUU en el Clásico Mundial de Béisbol

El equipo repleto de estrellas que representará a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 está tomando forma.

Buscando vengar su frustrante final en la final de 2023 y ganar el Clásico Mundial de Béisbol por primera vez desde 2017, el equipo estadounidense continúa incorporando a algunos de los mejores talentos del deporte. El bateador designado Kyle Schwarber, el segunda base Brice Turang, el campocorto Gunnar Henderson y el receptor Will Smith son los últimos jugadores en unirse a la completa alineación del mánager Mark DeRosa.

Los anuncios más recientes del martes llegan después de que los jardineros Aaron Judge, Corbin Carroll y Pete Crow-Armstrong , el campocorto Bobby Witt Jr. , el receptor Cal Raleigh y el lanzador abridor Paul Skenes se hubieran unido previamente.

Judge, el recién nombrado tres veces MVP de la Liga Americana , se desempeña como capitán del equipo de EE. UU .

Tras la emocionante victoria del equipo estadounidense en 2017 —el primer título del país en el Clásico Mundial de Béisbol—, el evento despertó un notable interés entre los jugadores estadounidenses. El equipo estadounidense llegó a la final de nuevo en 2023, pero los Samuráis de Japón lograron la corona, coronada por Shohei Ohtani, quien ponchó a su entonces compañero Mike Trout en un memorable turno al bate.

Gunnar Henderson es uno de las jóvenes estrellas del juego.Fuente externa

DeRosa y el gerente general Mike Hill continuarán completando la plantilla de 30 jugadores antes del torneo, que para el Equipo de EE. UU. comienza con el juego del Grupo B a las 8 p. m., hora del Este, el 6 de marzo, cuando se enfrentará a Brasil en el Daikin Park de Houston.

A continuación se muestran las últimas incorporaciones al equipo de EE. UU.:

Kyle Schwarber

Es un día importante para Schwarber, quien acordó un contrato de cinco años y $150 millones para regresar a los Phillies, según informó una fuente a MLB.com. El jugador de 32 años formó parte del equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) de 2023 y, fiel a su estilo, conectó un par de "Schwarbombs" en cinco juegos.

El bateador designado viene de su mejor temporada hasta la fecha, liderando la Liga Nacional con 56 jonrones y las Grandes Ligas con 132 carreras impulsadas, ambas cifras récord en su carrera. Schwarber acumula 340 jonrones de cara a 2026.

Brice Turang

Turang, de 26 años, es una estrella en ascenso y defensor de élite de un equipo de los Cerveceros que registró el mejor récord de la MLB en 2025 y está llevando su talento al escenario del CMB por primera vez.

Turang ganó un Guante de Oro en 2024 y tuvo un gran desempeño en el plato en su tercera temporada en 2025, cuando registró promedio de bateo de .288/.359/.435 con 18 jonrones y 28 dobles.

Gunnar Henderson

Henderson no estaba en la plantilla del Equipo de EE. UU. de 2023, pues solo había jugado 34 partidos con los Orioles en ese momento. Pero ese año se convirtió en uno de los jóvenes más destacados del béisbol, ganando el premio al Novato del Año de la Liga Americana y quedando cuarto en la contienda por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2024.

Henderson, de 24 años, tuvo un OPS de .787, 17 jonrones, 34 dobles y 30 bases robadas para los O's en 2025 y le da al club estadounidense otra opción de campocorto estrella junto a Witt.

Will Smith

Visto por última vez en el campo conectando el jonrón decisivo de la undécima entrada para los Dodgers en un épico Juego 7 de la Serie Mundial, Smith traerá su talento como receptor y su capacidad decisiva al Equipo de EE. UU. después de participar previamente en 2023.

Smith, de 30 años, registró promedio de bateo de .296/.404/.497 con 17 jonrones y 20 dobles para los campeones de la Serie Mundial este año. Su OPS de .834 desde su debut en 2019 es el mejor entre los receptores de la MLB con al menos 2,000 apariciones al plato. Smith y el actual subcampeón del MVP de la Liga Americana, Raleigh, compartirán la posición de receptor en el Clásico.