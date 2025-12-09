La Liga Dominicana de Fútbol celebra actividad el pitazo final

La Liga Dominicana de Fútbol realizó este martes el Pitazo Final. Dicha actividad representa el cierre del año 2025 donde se reunieron directivos, entrenadores, jugadores, federados, prensa especializada y allegados al fútbol nacional para celebrar todo lo realizado en el presente año y la llegada de la temporada de navidad.

El presidente de la LDF, el doctor Milton Ray Guevara, tuvo la responsabilidad realizar las palabras de bienvenida a todos los invitados, en donde resaltó que la unión de los actores del fútbol dominicano es fundamental para el desarrollo de este. Enfatizó en la importancia de la existencia de la Comisión de selecciones nacionales que preside el ingeniero Manuel Estrella, quien está acompañado por Janet Rivera, José Deschamps (presidente de Fedofutbol), Dinardo Rodríguez y Angel Baliño.

Además, destacó el trabajo de los comunicadores sociales dedicados a la cobertura del deporte y en específico del fútbol.

Entre los invitados sobresalieron el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, Leo Corporán, Héctor J. Cruz, Jorge Rolando Bauger, Lorenzo Gómez, Dimagio Abreu, Genald Senior, Félix Disla Gómez, Pascasio Mendoza, José Frank Acosta, Rubén García y futbolistas de los distintos clubes de la LDF.