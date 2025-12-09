¿Está el golf dominicano en un buen momento?

Hola Fiebruses. Muchas gente me pregunta en la calle y a través de las redes sociales sobre el estatus de nuestro golf, siendo las primeras preguntas que afloran es si algún día tendremos un jugador en el PGA Tour, o cual es cual el mejor campo del país. Aunque el Santo Domingo Country Club abrió sus pertas hace más de cien años y tiempo después empezó el desarrollo del golf en sus instalaciones, realmente podemos decir que el verdadero impulso del golf nacional vino tras la apertura de Casa de Campo, que con sus campos Teeth of the Dog y The Links abrieron a todos los dominicanos un camino pavimentado al golf sin tener que ser socio de un club. Destaco a Metro CC, que también fue el pilar de apertura a una nueva generación de golfistas En estos cincuenta años muchas cosas han cambiado. Tenemos cuatro clubes privados (SDCC, Romana CC, Vistas Golf and CC y Cayacoa (este último abierto al público), y en total 27 campos funcionando (si sumamos los 9 hoyos de Cocotal, La Cana, Dye Fore, y Romana CC, adicionamos dos más). En construcción hay tres (el nuevo desarrollo del Hotel Moon Palace, el antiguo Catatonia que se llamará Coral Golf Resort, y el del Club Naco (San Andrés). Grandes diseñadores de fama internacional nos han dejado su firma, colocándonos en una posición muy fuerte en términos competitivos en relación al resto de América Latina. Nombres como los de Pete Dye, Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Sr. Gary Player, Tom Fazio, Nick Faldo y Greg Norman adornan nuestra promoción turística. Recién salió la noticia de que el PGA Ocean’s 4 recibirá la final del PGA Tour Americas en octubre 2026, logrando un gran hito para ellos y para el país.

En relación al golf amateur de alta competencia tengo mis preocupaciones, pues no se ven a corto plazo talentos que puedan defender los colores patrios con altura. Nuestros juveniles tienen garra, pero comparados con los talentos que están presentando países como Colombia, Argentina, Brasil, y México entre otros, definitivamente nos superan por mucho (mención especial para Waldo Aguasvivas, que se proyecta como la nueva estrella de nuestra delegación juvenil). OJO: esto no es una crítica, sino que la realidad palpable es que actualmente no podemos competir a la altura contra nuestros pares en LA.

A nivel de “golf social”, ni hablar. Torneos como el BM Cargo (para mí el mejor torneo que se hace en toda LA, y “cuidao”), Golf View, MITRE, y ADOZONA, tienen su “moro aparte”. De igual forma los torneos ADOEXPO, AMCHAM, BRITCHAM, iQTek, Fede Cup, Torneo Rubiera, ADOCOSE, etc., han elevado su calidad convirtiéndose en real opción de entretenimiento y competencia sana a nivel “social”. Tenemos torneos competitivos como los Campeonatos Nacionales de FEDOGOLF, la Copa Corrie, el Torneo Punta Blanca, Puerto Plata Golf Classic, el Tour Canita, y el DR Open Amateur, que la mayoría se hace en formato Stroke Play en múltiples rondas, y también los eventos de las ligas (ya son decenas de ellos). Pero la cereza del pastel la pone el Corales Puntacana Championship, único evento del PGA Tour en el país, el cual ha logrado poner la nación en el mapa del golf internacional, y

que en 2026 se jugará del 16 al 19 de julio. ¿Que como está nuestro golf? Usted tiene la palabra. (*) Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter.