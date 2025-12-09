Dupla de Costa Rica vence a la de EU en el Mundial de Racquetbol Juvenil

La dupla conformada por Felipe Porras y Gabriel Rojas, de Costa Rica, se impuso este lunes 3-0 (11-1, 11-8, 11-5) a Reyansh Chandel y Ashvin Aggarwal, de Estados Unidos, en la modalidad de dobles masculinos, categoría 12 años y menos, del Campeonato Mundial Junior de Racquetbol, que se realiza en el pabellón de esa disciplina del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En esa misma categoría los mexicanos Hermann Gracia y Max Soto vencieron fácil al binomio dominicano integrado por Reynell de León y Mehivel García con pizarra 11-2, 11-1, 11-3.

Los estadounidenses Alden Townsend y Ryan Joeckel, de su lado, dieron cuenta 3-0 de Emerson Mora y Deikel de León 11-3, 11-3, 11-2.

Asimismo, Adriana Bazán, de Bolivia, derrotó 3-0 (11-1, 12-10, 11-6 a Shreiya Chandel, de Estados Unidos, en las competencias de sencillos, categoría 14 años.

La mexicana Grisel Gómez hizo una gran remontada para superar a Renata Saavedra Rodríguez, de Bolivia, con score de 8-11, 8-11, 11-3, 11-9, 11-8.

Valentina Villarroel Garzón, de Bolivia, se desquitó este revés de su paisana al imponerse a Karla Medrano, de México, 11-8, 11-3, 13-15, 11-5 en esa misma categoría, en la que Rafaela Páez Bejarano, de Argentina, le ganó con un contundente 11-2, 11-4, 11-2 a Victoria Villacreses, de Ecuador.

En otros resultados, Larissa Faeth, de Costa Rica, derrotó a Ivana Salamea, de Ecuador, con score de 11-7, 11-2, 11-15.

En los 16 años y menos, Axel Sánchez, de México, venció a Grant Williams, de Estados Unidos, 7-11, 11-9, 7-11, 11-4, 11-6; Yordi Navarijo, de Guatemala, dispuso de Ignacio Andrés Gutiérrez Orellana, de Chile, 11-7, 12-10, 11-7.

La justa reúne a jugadores de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, China Taipéi, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Guatemala y Perú, Colombia y República Dominicana.

Las competencias del Mundial Juvenil de Racquetbol Santo Domingo 2025 continúan desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de este martes.

Se compite en la modalidad sencillo, en ambas ramas, así como en dobles femeninos, dobles masculino y dobles mixtos.