En cuatro ocasiones Juan Soto ha pedido permiso a los Mets para accionar con el Licey

Al menos en cuatro ocasiones, Juan Soto ha pedido permiso a los Mets de Nueva York para accionar durante varios encuentros con el Licey en el actual torneo de béisbol invernal.

En cada ocasión el pedido le ha sido negado, según lo expresó Audo Vicente, vicepresidente de Operaciones de los Tigres.

“El quiere y anhela uniformarse con el Licey, ha estado realizando sus propias gestiones, pero el asunto no es nada fácil”, sostuvo el ejecutivo tras conversar con el programa Diamante Deportivo, vía telefónica, espacio que se produce de 11 a 12 del mediodía por la Voz de las Fuerzas Armadas.

Incluso y según lo externó el propio Vicente el más reciente pedido se produjo este martes, mientras Soto, el jugador de 765 millones de contrato con los Mets, entrenaba en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

De hecho, Audo y en conversaciones sostenidas con el propio jardinero de Nueva York, éste le ha manifestado que ya está en plenitud de facultades para ingresar a juego, solo estaría a la espera del visto bueno de su organización.

Junto con las ansias de integrarse al Licey, el bateador de ……………… jonrones y ……….. empujadas en su primera campaña con los Mets, también debe cumplir con unas promesas personales hechas con familiares y relacionados de que se enfundaría en la camiseta azul.

Hace varios meses, Soto había expresado sus deseos de accionar en al menos 10 partidos con los Tigres, aunque nunca especificó en que momento pudiera hacerlo.

Soto estuvo practicando este martes en el Quisqueya y culminó cerca de la 12:40 de la tarde. Junto a él andaban unas ocho personas, quienes lo acompañaron en sus entrenamientos.

Tras culminar la jornada abordaron una camioneta negra marca Ford y se marcharon de la instalación. También otra jeepeta negra abordaba a varios de sus acompañantes.

Ronny Mauricio sin limitaciones

Asimismo, Vicente sostuvo que Ronny Mauricio no tendrá hasta el momento limitaciones para jugar con el Licey.

Incluso, inicialmente su debut estaba pautado para el pasado domingo 7, pero por las necesidades que tiene el combinado el propio jugador lo adelanto para hacerlo el viernes.

Vicente sostuvo que por estas razones no participó en el choque del pasado sábado ante los Gigantes en el Julián Javier,

Otros Movimientos

Audo agregó que Bruce Holtz ya se encuentra en el país para integrarse a una jornada más lanzando para el Licey como uno de sus abridores.

De su lado, Carl Stevenson solo accionará en unos tres partidos más con el equipo, esto debido a que el jardinero, de buen desempeño con los azules, tuvo un inconveniente familiar.