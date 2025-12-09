Los clubes Tresi y Enriquillo inician este miércoles la final del TBS de Mao

Los clubes Tresi y Enriquillo iniciarán la noche de este miércoles la serie final del 36 Torneo de Baloncesto Superior de Mao, con un esperado primer partido a disputarse en el bajo techo del Complejo Deportivo Luis Julio Muñoz.

El primer encuentro de la final pactada al mejor de 7 juegos iniciará a las 8:00 de la noche.

El club Tresi (Trescientas y Sibilia) fue el primero en clasificar, tras vencer en la semifinal al club Hatico 3-1, mientras que el club Enriquillo sorprendió al campeón Crers, venciéndolos en el máximo de cinco partidos de la mano de Oliver Ferreira, quién será una de las principales atracciones de la gran final.

La serie final continuará viernes y sábado con los juegos 2 y 3 a las 8:00 de la noche.

El TBS Mao 2025 está dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y en el mismo se disputa la Copa Alcaldía de Mao que dirige el Alcalde Yohendy Jiménez.