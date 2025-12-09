Binomio mexicano derrota canadiense en el Mundial Junior de Racquetbol

Los mexicanos Santiago Castillo y Áxel Sánchez vencieron este martes 3-0 (11-7, 11-5, 11-1) a Mason McPeek y Kyrylo Tkach, de Canadá, en la modalidad dobles masculinos, categoría 16 años y menos, del XXXVI Campeonato Mundial Junior de Racquetbol, que se realiza hasta el próximo sábado en el pabellón de esa disciplina del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Castillo y Sánchez avanzaron a la segunda ronda de la justa que reúne hasta el próximo sábado a destacados atletas de 15 países.

En otros resultados de esa competitiva categoría, el binomio Sebastián Terrazas - Alfredo Santiago Borja, de Bolivia, se impuso al integrado por Leonardo Haro Pérez- Juan David Zea Cueva, de Ecuador con ajustado marcador 11-8, 11-13, 11-9, 12-10.

Los también bolivianos Hanz Vega y Gustavo Córdova derrotaron a Osvaldo Oropeza, de México, y a Juan José Dávila, de Ecuador, con scores 11-4, 11-6, 11-9 y 11-5, 11-7, 11-7, respectivamente, en los sencillos masculinos de la división 14 años o menos.

Asimismo, Brandon Ramírez, de México, dispuso fácil del dominicano Alejandro Gómez Alejandro Gómez (11-0, 11-3, 11-1) y lo propio hizo Franco Moscoso, de Bolivia, con Santiago David Huyke, de Colombia, a quien superó 11-1, 11-5, 11-3.

En las pruebas individuales para 18 años o menos, Raphël Guillemette, de Canadá, derrotó 11-2, 11-2, 11-3 a Matías Moscoso, de Ecuador, Marco Mamani Aguilar, de Bolivia, a Tomás Hidalgo, de Costa Rica, 12-10, 11-3, 11-4.

Leyton Gouldie, de Canadá, se impuso a Rubén Igor, de Chile, con pizarra 11-9, 11-9, 11-9, en tanto que Sebastian Terrazas, de Bolivia, dispuso de André Pacheco, de Costa Rica, 11-2, 5-11, 11-1, 11-8.

En la rama femenina de esa categoría, Yanna Salazar, de México, apabulló 11-1, 11-0, 11-1 a la estadounidense Ellen Williams, mientras que Mariel Montecinos, de Bolivia, le ganó a Montserrat Torres, de Estados Unidos, 11-2, 11-5, 11-2.

El guatemalteco Pablo González, de su lado, venció a su paisano Juan Pablo Salvatierra 11-13, 9-11, 11-7, 12-10, 11-8 en la categoría 12 años y menos, en la que el chileno Nicolás Ahumada derrotó a Deikel de León, de República Dominicana, 11-6, 11-3, 11-1.

En el Mundial Juvenil de Racquerbol participan 253 atletas de 15 países con edades que fluctúan entre los 16 y 21 años. También hay una categoría de “Esprit Cup” donde participarán los más pequeños, desde los 8 a los 14 años.

Participan en esta fiesta del raquetbol mundial junior los países de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, China Taipei, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Guatemala y México.

Para sorpresa de todos, la delegación más masiva de este certamen será Bolivia con 55 deportistas, seguido por México con 43 y Estados Unidos con 33 participantes.