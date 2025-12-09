Asociaciones de esgrima realizarán asamblea extraordinaria

Siete presidentes de asociaciones que forman parte de la Federación Dominicana de Esgrima (Fedomes), convocaron una asamblea extraordinaria conforme a lo establecido en la Ley 122-05, así como en los estatutos del Comité Olímpico Dominicano (COD), artículo 24, acápite b, que establece los mecanismos para realizar dicha asamblea.

La asamblea ha sido convocada para celebrarse el sábado 20 del presente mes, a las 11:00 de la mañana, en las instalaciones del Club Los Prados, en el Distrito Nacional.

Las asociaciones convocantes son las de las provincias San Pedro de Macorís, representada por Gleni Samuel Valdez; Santo Domingo, por Luis Luna Yorro; Distrito Nacional, por Gilberto Soriano Román; Hermanas Mirabal, por Omar Santos Ríos; Puerto Plata, por Marcos Clase Sánchez; Samaná, por Aristóteles Newman; y Azua, por Gregorio Rivas. Estos dirigentes se unieron para convocar a todas las asociaciones afiliadas a Fedomes a participar en la actividad, dando así cumplimiento a las regulaciones que rigen la entidad.

La agenda de la asamblea, convocada en cumplimiento de lo establecido en los estatutos de Fedomes (artículo 12, párrafo único), establece que la mayoría de las asociaciones tienen facultad para convocar a una asamblea extraordinaria. La finalidad es aprobar la convocatoria de la Asamblea Eleccionaria de Fedomes; nombrar a los miembros de la Comisión Electoral, que tendrá a su cargo la organización de dicha Asamblea; aprobar el reglamento electoral correspondiente; y conocer cualquier otro asunto de interés que sea competencia de la Asamblea General Extraordinaria.