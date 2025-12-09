Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las Aguilas vuelven a triunfar y colocan en dos su número mágico para clasificar al Round Robin

Aderlin Rodríguez y Jerar Encarnación disparan jonrones en la victoria aguilucha  

Aderlin Rodríguez recorre las bases tras disparar su vuelacercas en la victoria de las Aguilas.

Listín DiarioSantiago

Las Águilas Cibaeñas mantuvieron dominio en sus predios, alcanzando su victoria número 15 en la casa, cuando se impusieron a los Gigantes 8-5 la noche del martes en el estadio Cibao, partido del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026.

El triunfo fue el número 27 con 10 derrotas para los líderes del torneo, que ahora tienen 15-3 en la casa y 12-7 en la ruta.

Fue el último enfrentamiento de la Serie Regular entre los dos equipos del Cibao, donde las Águilas ganaron la misma 7-3.

El serpentinero ganador del encuentro resultó Abdiel Mendoza (3-1), cargando con la derrota Daniel Mengden (0-2) y el salvamento fue para Burch Smith (4).

El panameño Abdiel Mendoza abrió por las Águilas, cumpliendo con una salida de 5.0 entradas; permitió 4 hits, 3 carreras, solo una limpia, no transfirió y abanicó a uno.

El primero que salió al rescate de los amarillos fue José Cuás (6), Junior Fernández (7), Richard Rodríguez (8) y Burch Smith (9).

Por los visitantes comenzó Daniel Mengden, con una efímera salida de 2.1 episodios; aceptó 4 imparables y 4 carreras limpias, regaló un boleto y ponchó a un rival.

El primer relevista de la vinotinto fue Adán Anderson (3), Yaqui Rivera (4), Blake Weimar (5), Hansel Robles (6) y Christopher Molina (6).

La ofensiva aguilucha fue encabezada por Jerar Encarnación con cuadrangular y sencillo; Aderlin Rodríguez, un vuelacercas; Corey Joyce, dos dobles y un single; Ezequiel Durán, un doblete, y Leody Taveras, un imparable.

Por los Gigantes, el mejor fue Johan Rojas con jonrón y sencillo; Luis García, Dayvison De los Santos, Kelvin Gutiérrez y Kenny Piper, un cohete cada uno.

Las Águilas comenzaron atacando con fuerza, cuando en la misma primera entrada Ezequiel Durán conectó doble y Aderlin Rodríguez depositó la bola en el bleacher de la izquierda para jonrón de 2 carreras.

En el tercero de los aguiluchos fue Jerar Encarnación quien dio un batazo descomunal para poner la pizarra 3-0.

Los visitantes acortaron distancia con 2 en el tercero, con sencillos consecutivos de Kelvin Gutiérrez y Kenny Piper. Aunque Melvin Mercedes falló, Johan Rojas se embasó en jugada de selección para congestionar las bases; la primera entró con rodado de Luis García y la segunda por hit de Deyvison De los Santos.

Los dueños de la casa hicieron otra en el tercero por sencillo de Berroa, cuatro malas a Ezequiel Durán; avanzaron a tercera y segunda por wild pitch, para anotar con rodado de Aderlin.

Los Gigantes se volvieron a acercar en el cuarto, cuando Johan Rojas conectó cuadrangular.

Las Águilas volvieron a distanciarse en el quinto con doble de Berroa, sencillo de Leody Taveras y elevado de sacrificio de Aderlin.

Aunque las Águilas dejaron las bases llenas en el sexto, hicieron otra vuelta con hit de Encarnación, transferencia a Elih Marrero y doble de Corey Joyce.

Los Gigantes no se daban por vencidos y fabricaron dos anotaciones más en el octavo, para pegarse 7-5.

Las Águilas volvieron a responder en el cierre del octavo, con doble de Corey Joyce, sacrificio de Alfredo Reyes y un largo elevado de Berroa.

