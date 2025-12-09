Las Aguilas vuelven a triunfar y colocan en dos su número mágico para clasificar al Round Robin

Las Águilas Cibaeñas mantuvieron dominio en sus predios, alcanzando su victoria número 15 en la casa, cuando se impusieron a los Gigantes 8-5 la noche del martes en el estadio Cibao, partido del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026.

El triunfo fue el número 27 con 10 derrotas para los líderes del torneo, que ahora tienen 15-3 en la casa y 12-7 en la ruta.

Fue el último enfrentamiento de la Serie Regular entre los dos equipos del Cibao, donde las Águilas ganaron la misma 7-3.

El serpentinero ganador del encuentro resultó Abdiel Mendoza (3-1), cargando con la derrota Daniel Mengden (0-2) y el salvamento fue para Burch Smith (4).

El panameño Abdiel Mendoza abrió por las Águilas, cumpliendo con una salida de 5.0 entradas; permitió 4 hits, 3 carreras, solo una limpia, no transfirió y abanicó a uno.

El primero que salió al rescate de los amarillos fue José Cuás (6), Junior Fernández (7), Richard Rodríguez (8) y Burch Smith (9).

Por los visitantes comenzó Daniel Mengden, con una efímera salida de 2.1 episodios; aceptó 4 imparables y 4 carreras limpias, regaló un boleto y ponchó a un rival.

El primer relevista de la vinotinto fue Adán Anderson (3), Yaqui Rivera (4), Blake Weimar (5), Hansel Robles (6) y Christopher Molina (6).

La ofensiva aguilucha fue encabezada por Jerar Encarnación con cuadrangular y sencillo; Aderlin Rodríguez, un vuelacercas; Corey Joyce, dos dobles y un single; Ezequiel Durán, un doblete, y Leody Taveras, un imparable.

Por los Gigantes, el mejor fue Johan Rojas con jonrón y sencillo; Luis García, Dayvison De los Santos, Kelvin Gutiérrez y Kenny Piper, un cohete cada uno.

Las Águilas comenzaron atacando con fuerza, cuando en la misma primera entrada Ezequiel Durán conectó doble y Aderlin Rodríguez depositó la bola en el bleacher de la izquierda para jonrón de 2 carreras.

En el tercero de los aguiluchos fue Jerar Encarnación quien dio un batazo descomunal para poner la pizarra 3-0.

Los visitantes acortaron distancia con 2 en el tercero, con sencillos consecutivos de Kelvin Gutiérrez y Kenny Piper. Aunque Melvin Mercedes falló, Johan Rojas se embasó en jugada de selección para congestionar las bases; la primera entró con rodado de Luis García y la segunda por hit de Deyvison De los Santos.

Los dueños de la casa hicieron otra en el tercero por sencillo de Berroa, cuatro malas a Ezequiel Durán; avanzaron a tercera y segunda por wild pitch, para anotar con rodado de Aderlin.

Los Gigantes se volvieron a acercar en el cuarto, cuando Johan Rojas conectó cuadrangular.

Las Águilas volvieron a distanciarse en el quinto con doble de Berroa, sencillo de Leody Taveras y elevado de sacrificio de Aderlin.

Aunque las Águilas dejaron las bases llenas en el sexto, hicieron otra vuelta con hit de Encarnación, transferencia a Elih Marrero y doble de Corey Joyce.

Los Gigantes no se daban por vencidos y fabricaron dos anotaciones más en el octavo, para pegarse 7-5.

Las Águilas volvieron a responder en el cierre del octavo, con doble de Corey Joyce, sacrificio de Alfredo Reyes y un largo elevado de Berroa.