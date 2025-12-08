Víctor Estévez será coach de tercera de los Nacionales de Washington

Luego de casi década y media en los circuitos minoritarios con los Cerveceros de Milwaukee, Víctor Estévez finalmente recibió el llamado a las Grandes Ligas tras el anuncio de los Nacionales de Washington, quienes nombraron al dominicano como coach en el equipo grande.

Estévez, actual dirigente de los Toros del Este, fue oficializado este lunes como coach de tercera base y de infielders con el equipo de la capital americana, poniendo fin una espera de 14 años como dirigente y coach en ligas menores.

A sus 37 años, Estévez concluye una etapa con los Cerveceros donde dirigió en la Dominican Summer League para posteriormente pasar a ser manager en ligas menores, más recientemente en el equipo Clase A. Entre sus funciones en los Nacionales también estará coordinar el corrido de las bases junto al coach de la inicial.

“Estoy muy agradecido, fue un proceso largo, un camino de básicamente 20 años en el beisbol profesional,” dijo Estévez al conversar con Victor Báez, director de prensa de los Toros, tras pasar por todo el proceso de entrevistas que lo llevó al ‘Big Show.’ “Es una noticia que nos ha llenado a mi y a mi familia de alegría y de verdad estoy sumamente contento,” agregó.

En su primera temporada como dirigente de los Toros del Este, Estévez tiene al club romanense en las puertas de la clasificación a la postemporada, aferrados a una sólida segunda posición. De lograr la meta de avazar a playoffs, será la segunda vez para Estévez en LIDOM, pues en su primera experiencia también llevó al Escogido al Round Robin luego de tres campañas seguidas sin avanzar.

Estévez agradeció a todos en la organización de los Cerveceros de Milwaukee por abrirle la puerta en su primer trabajo como profesional luego de haber firmado como jugador con los Diamondbacks.