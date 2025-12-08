Cuatro equipos siguen en la lucha por la sobrevivencia

El último tramo de la serie regular ha llegado. Con unas Aguilas holgadas en la primera posición, los Toros detrás exhibiendo una foja por encima de .500 y el resto en una batalla campal por sobrevivir y alcanzar sus boletos a la siguiente fase.

Son cuatro equipos, al menos abajo, para solo dos tickets disponibles en una jornada regular en que el tiempo ya se acorta, pues a dos de estos cuatro clubes solo le restan 14 partidos, a los demás menos de esa cantidad.

Los aguiluchos con su foja de 26-10 cuentan ya con 34 días en la primera posición, en busca de supera los 30 éxitos por primera ocasión desde que hace un par de años lograron 32.

Los romanenses cuentan con 20-17 y hasta hace poco tuvieron una racha de cuatro triunfos. Su clasificación no está segura, pero sí mantienen una ventaja decente con relación a los demás. Hace varios días que ocupan de manera sólida la segunda posición.

El “lio” está en los equipos de la parte de abajo, los cuatro jugando por debajo de .500 y con una diferencia de apenas 2.5 juegos, entre los Gigantes (17-19), ocupantes del tercer puesto y el Escogido (15-22), que figura en el último peldaño.

El Licey (16-20) se encuentra en el cuarto puesto y las Estrellas (16-22) figuran en quinto, pero solo con un choque de diferencia con relación a los azules.

Desde este martes la disputa será “sin cuartel” con cada partido teniendo una gran importancia.

La jornada enfrentará al Licey como visitante ante el Escogido en el Quisqueya Juan Marichal; Los Gigantes viajarán a Santiago para medirse a las Aguilas y Los Toros son dueños de casa ante las Estrellas. Los partidos iniciarán a las 7:30 p.m.

Los Tigres lideran 5-4 su serie ante los Leones, equipo al que le han ganado los dos últimos choques; Los Toros también aventajan a las Estrellas por la mínima (5-4) y los Gigantes han caído 6 veces ante los aguiluchos y cuentan con tres triunfos.

Aunque los azules figuran en el cuarto puesto, la capital corre el riesgo de quedarse totalmente apagada para el Round Robin. La última vez que este hecho ocurrió fue en 2020-21, la campaña recortada a 30 partidos por el Covid 19. Ese año, los Rojos quedaron en quinto con 14-16 y los felinos en sexto con 13-17.

Si los Leones se quedan fuera del Todos contra Todos sería el primer equipo campeón que no clasifica al Round Robin en el siguiente año desde que las Estrellas levantaron el trofeo en el 2018-19 y en el siguiente quedaron en el sótano con 20-30.