Maggi y Fernández dejan abierto Mundial Racquetbol Juvenil

Los presidentes de la Federación Mundial de Racquetbol, el uruguayo Osvaldo Maggi, y de la Federación Dominicana, Rafael Fernández dejaron abierto este viernes el XXXI Torneo Mundial Juvenil de la disciplina con cerca de 300 jugadores de 15 naciones de dos continentes, que competirán hasta el sábado 13.

Maggi como Fernández saludaron la presencia de los atletas definiéndoles como el futuro de este Deportes y los campeones del futuro. Agradecieron el apoyo de los familiares que los acompañan.

El uruguayo resaltó su relación de unos 25 o 30 años con Fernández y que volver a este país es como sentirse en su casa.

Rafael Fernández saludó el reencuentro del racquetbol en SantoDomingo, diez años después de haberse montado aquí la versión mundialisla y que no había sido posible otra a causa de la pandemia.

Estuvieron acompañados por el titular del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista; el viceministro de Deportes, Franklin de la Mota y Tomás Polanco, secretario general del CO de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026.

Bienvenida de De la Mota

El viceministro de Deportes pronunció las palabras de bienvenida en nombre del Gobierno del presidente Luis Abinader y del ministro de Deportes Kelvin Cruz.

Dijo que el Gobierno se siente de gala con los visitantes, atletas y sus familiares y les pidió que se sientan en su casa.

Tomás Polanco recordó que el año próximo, Racquetbol será parte de los JCAC y que la instalación lucirá con los mayores adelantos, pues así lo decidió el Comité Organizador.

El protocolo de apertura tuvo lugar frente a la remozada instalación de este deporte, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte capitalino.

Las 15 naciones representadas desfilaron en orden alfabético. Son ellas,

Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, China Taipei, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Guatemala y México. República Dominicana como anfitriona desfiló la última. Colombia se retrasó en su llegada al acto, pues terminaban de arribar al aeropuerto Las Américas José Francisco Peña Gómez.

Las modalidades en lisa son en individual, dobles masculinos y femeninos y mixtos en categorías desde U10 hasta U21.

Se comienza a competir desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Ceremonia

El Corito Chichigua, del sector Las Caobas, cantó el himno nacional dominicano y su director, padre Santiago Rodríguez Palancas, hizo la invocación religiosa.

Al final, un grupo de la Academia EDA Fancer hizo una exhibición de bailes.

14 atletas por Dominicana

La República Dominicana está representada por 14 atletas de las distintas categorías, que entran desde este sábado en competencia. Les acompañan 12 entrenadores.

Entre los racquetbolistas criollos se cuentas Deikel de León, Emerson Mora, Mehibel García, Nashla Estévez, Alexander Branagan, Luz Moreta, Esleiker Gómez, Alejandro Gómez, Gabriel Cuello, Reynell de León, Británico Ramírez, Lía de León y Jadelin de León.