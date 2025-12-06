Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

béisbol

Kelvin Gutiérrez dispara jonrón en el partido que los Gigantes se impusieron a las Aguilas

Luis y Leuris García también sobresalen en la ofensiva y los nordestanos triunfaron 7-3 a los cibaeños

Kelvin Gutiérrez observa la dirección de la pelota tras disparar su jonron que fue clave en la victoria de los Gigantes.

Listín DiarioSan Francisco de Macorís

Los Gigantes del Cibao contaron con un doblete de Luis García Jr., otro de Leury García y un cuadrangular de Kelvin Gutiérrez para imponerse 7-3 a las Águilas Cibaeñas este viernes, en la continuación del torneo otoño-invernal 2025-26, dedicado a Juan Marichal y por la Copa Banreservas.

Con la victoria, los Gigantes amanecen igualados nuevamente con los Tigres del Licey con registro de 15-19. A pesar del revés, las Águilas continúan dominando la Copa del Cibao 6-3.

Gutiérrez conectó su jonrón número 12 en Lidom ante Jorge Tavarez en la segunda entrada, sin corredores y dos outs, para empatar con Ty Wigginton y Henry Urrutia en la lista histórica de la franquicia.

Tavarez (P, 2-1) trabajó 4.2 episodios de siete hits, tres carreras (dos limpias), seis ponches y un cuadrangular frente a 21 bateadores. Steven Moya también vio acción con 2.1 innings de cuatro hits, dos carreras, dos boletos y tres ponches.

El triunfo fue para Alberto Pacheco (1-1), quien retiró a tres bateadores con un ponche en la quinta entrada.

Por las Águilas, Steward Berroa se fue de 4-1 con anotada; Leody Taveras de 2-1 con doble, anotada y boleto; Ezequiel Durán de 3-2 con doble y dos empujadas. John García conectó un doble remolcador saliendo desde la banca.

Por los Gigantes, Luis García Jr. bateó de 4-1 con anotada y doble, Deyvison De los Santos de 3-1 con anotada, empujada y boleto, Hanser Alberto impulsó dos al entrar como emergente, y Gutiérrez finalizó de 4-1 con el jonrón, anotada y remolcada.

La jornada de este sábado presenta tres encuentros: Águilas vs. Escogido (4:00 p.m.), Licey vs. Gigantes (5:00 p.m.) y Estrellas vs. Toros (7:30 p.m.).

Las Águilas (25-9) permanecen en su día 33 en la cima de la tabla, seguidas por Toros (19-16), Estrellas (16-20), Gigantes (15-19), Licey (15-20) y Escogido (14-21).

