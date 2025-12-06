Kelvin Gutiérrez dispara jonrón en el partido que los Gigantes se impusieron a las Aguilas

Los Gigantes del Cibao contaron con un doblete de Luis García Jr., otro de Leury García y un cuadrangular de Kelvin Gutiérrez para imponerse 7-3 a las Águilas Cibaeñas este viernes, en la continuación del torneo otoño-invernal 2025-26, dedicado a Juan Marichal y por la Copa Banreservas.

Con la victoria, los Gigantes amanecen igualados nuevamente con los Tigres del Licey con registro de 15-19. A pesar del revés, las Águilas continúan dominando la Copa del Cibao 6-3.

Gutiérrez conectó su jonrón número 12 en Lidom ante Jorge Tavarez en la segunda entrada, sin corredores y dos outs, para empatar con Ty Wigginton y Henry Urrutia en la lista histórica de la franquicia.

Tavarez (P, 2-1) trabajó 4.2 episodios de siete hits, tres carreras (dos limpias), seis ponches y un cuadrangular frente a 21 bateadores. Steven Moya también vio acción con 2.1 innings de cuatro hits, dos carreras, dos boletos y tres ponches.

El triunfo fue para Alberto Pacheco (1-1), quien retiró a tres bateadores con un ponche en la quinta entrada.

Por las Águilas, Steward Berroa se fue de 4-1 con anotada; Leody Taveras de 2-1 con doble, anotada y boleto; Ezequiel Durán de 3-2 con doble y dos empujadas. John García conectó un doble remolcador saliendo desde la banca.

Por los Gigantes, Luis García Jr. bateó de 4-1 con anotada y doble, Deyvison De los Santos de 3-1 con anotada, empujada y boleto, Hanser Alberto impulsó dos al entrar como emergente, y Gutiérrez finalizó de 4-1 con el jonrón, anotada y remolcada.

La jornada de este sábado presenta tres encuentros: Águilas vs. Escogido (4:00 p.m.), Licey vs. Gigantes (5:00 p.m.) y Estrellas vs. Toros (7:30 p.m.).

Las Águilas (25-9) permanecen en su día 33 en la cima de la tabla, seguidas por Toros (19-16), Estrellas (16-20), Gigantes (15-19), Licey (15-20) y Escogido (14-21).