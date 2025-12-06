Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
El Deporte

monarcas

Equipo los Polancos se corona en el baloncesto de Tamboril

Vence con marcador de 94-90 al combinado Don Pedro para imponerse 4-2 en la final del certamen que estaba pactada al mejor de 7 partidos 

Integrantes del equipo los Polancos que se coronó campeón del torneo de baloncesto de Tamboril.

Integrantes del equipo los Polancos que se coronó campeón del torneo de baloncesto de Tamboril.Fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín Diariosantiago

En un emocionante choque que vibraba a ritmo de los fanáticos que llenaron el multiuso local para celebrar cada jugada. El combinado de Los Polancos derrotó a Don Pedro por 94-90 y logró retener la copa Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), en la serie final que terminó 4-2.

En este reñido enfrentamiento, los del Norte, se quedaron con la primera mitad por 52-47, ventaja constante a favor de los ganadores durante la presentación juego.

Los Polancos, contaron con los ataques defensivos de: Brahian Méndez (Más Valioso) con 20 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias y 1 robo; Jean Karlo Iciano 20 tantos, 2 rebotes, 7 repartidas, 1 robo y 2 tapas; Hipólito Cabrera 20 tantos, 1 rebote, 7 asistencias y 3 robos; Yenfry Paulino 17 puntos, 6 tableros y 3 tapas; y Johan Peña 12 rebotes y 4 puntos.

En cambio, Don Pedro contó con Christopher Santos 31 puntos, 1 rebote, 1 repartida y 2 robos; Jeffrey Arias 24 tantos, 2 tableros, 8 repartidas y 4 robos; Ambel Fermín 10 tantos, 13 tableros, 2 robos y 2 tapas; y Marcos Rodríguez 10 tableros, 6 puntos y 9 asistencias.

Al final del partido, el presidente de Sobatam entregó la copa Miderec, al equipo campeón, recibida por Gabriel Vásquez -El Panda-; luego, el trofeo de Jugador Más Valioso se entregó a Brahian Méndez, del equipo campeón.

Los monarcas obtuvieron el quinto título del baloncesto local, antes lo habían logrado en 2007, 2009, 2014 y 2024.

Tags relacionados