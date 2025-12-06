Equipo los Polancos se corona en el baloncesto de Tamboril

En un emocionante choque que vibraba a ritmo de los fanáticos que llenaron el multiuso local para celebrar cada jugada. El combinado de Los Polancos derrotó a Don Pedro por 94-90 y logró retener la copa Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), en la serie final que terminó 4-2.

En este reñido enfrentamiento, los del Norte, se quedaron con la primera mitad por 52-47, ventaja constante a favor de los ganadores durante la presentación juego.

Los Polancos, contaron con los ataques defensivos de: Brahian Méndez (Más Valioso) con 20 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias y 1 robo; Jean Karlo Iciano 20 tantos, 2 rebotes, 7 repartidas, 1 robo y 2 tapas; Hipólito Cabrera 20 tantos, 1 rebote, 7 asistencias y 3 robos; Yenfry Paulino 17 puntos, 6 tableros y 3 tapas; y Johan Peña 12 rebotes y 4 puntos.

En cambio, Don Pedro contó con Christopher Santos 31 puntos, 1 rebote, 1 repartida y 2 robos; Jeffrey Arias 24 tantos, 2 tableros, 8 repartidas y 4 robos; Ambel Fermín 10 tantos, 13 tableros, 2 robos y 2 tapas; y Marcos Rodríguez 10 tableros, 6 puntos y 9 asistencias.

Al final del partido, el presidente de Sobatam entregó la copa Miderec, al equipo campeón, recibida por Gabriel Vásquez -El Panda-; luego, el trofeo de Jugador Más Valioso se entregó a Brahian Méndez, del equipo campeón.

Los monarcas obtuvieron el quinto título del baloncesto local, antes lo habían logrado en 2007, 2009, 2014 y 2024.