Racha de 1,297 juegos de LeBron con doble dígitos culmina, pero aporta la asistencia ganadora

Para LeBron James, la victoria importó más que la racha.

La racha récord de James en la NBA de 1.297 partidos consecutivos de temporada regular con al menos 10 puntos terminó el jueves por la noche en Toronto, y fue él quien tomó la decisión de ponerle fin. En lugar de intentar anotar para ganar el juego —y extender su racha—, asistió a Rui Hachimura para el último tiro.

Hachimura acertó un triple en el último segundo, James consiguió la asistencia ganadora, y los Lakers de Los Ángeles vencieron 123-120 a los Raptors. James terminó con ocho puntos y no tuvo remordimientos.

“Ninguno”, afirmó James. “Ganamos”.

La racha de James comenzó el 6 de enero de 2007 y duró casi dos décadas. Fue, con mucho, la racha más larga de este tipo en la historia de la NBA: Michael Jordan acumuló 866 partidos consecutivos anotando en doble dígito, Kareem Abdul-Jabbar fue el tercero mejor con 787 partidos, y Karl Malone tuvo la cuarta racha más larga con 575.

James era plenamente consciente de que si Hachimura anotaba, la racha terminaría. Pero Hachimura, en ese momento, le dio a los Lakers la mejor oportunidad de ganar, pensó James. Y James no dudó en lanzar el pase.

“Simplemente jugando el juego de la manera correcta. Siempre haces la jugada correcta”, expresó James. “Ese ha sido mi modus operandi. Así me enseñaron el juego. Lo he hecho durante toda mi carrera”.

James ingresó al partido por última vez con 5:23 restantes, con el resultado y la racha en juego.

Tenía seis puntos con tres de 15 en tiros en ese momento. Anotó con 1:46 restantes para empatar el juego y falló un tiro de 14 pies con 1:01 restante que lo habría llevado a los dos dígitos.

No tomó otro tiro, pero pudo haberlo hecho. El escolta Austin Reaves le dio el balón a James con unos segundos restantes, pero James estaba feliz de conseguir la asistencia.

“LeBron es muy consciente de cuántos puntos tiene en ese momento”, comentó el entrenador de los Lakers, JJ Redick. “Lo hizo como lo ha hecho tantas veces... Los dioses del baloncesto, si lo haces de la manera correcta, tienden a recompensarte”.

La última vez que James fue mantenido por debajo de 10 puntos en la temporada regular fue el 5 de enero de 2007, cuando tuvo ocho puntos para Cleveland en una victoria 95-86 sobre Milwaukee. Tuvo 19 la noche siguiente contra New Jersey, y la racha continuó desde entonces.

“Le quitas el sombrero a un tipo que solo se preocupa por ganar y hacer la jugada correcta”, señaló Reaves. “Eso es lo que ha hecho durante toda su carrera”.

James fue mantenido por debajo de 10 puntos dos veces en los playoffs durante la racha de temporada regular, una vez en 2011 y nuevamente en 2014. Jordan todavía tiene la racha más larga, contando los playoffs, de juegos anotando en doble dígito con 1.045.

Incluyendo los playoffs, la racha de James terminó en 865 juegos consecutivos de 10 puntos.

Tomaría mucho, mucho tiempo para que alguien alcance el total de temporada regular de James. Kevin Durant de Houston ahora tiene la racha activa más larga con 267 juegos, lo que significa que tendría que jugar hasta al menos los 49 años o más para romper el récord. La siguiente racha más larga es de Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City, quien tiene 170 partidos consecutivos de doble dígito.

Gilgeous-Alexander podría alcanzar a James, es decir, si mantiene la racha durante otros 14 años, cuando tendrá 41.

“Es un jugador tan desinteresado”, dijo Jake LaRavia, el delantero de los Lakers sobre James. “Simplemente está jugando al baloncesto. Tuvo la oportunidad, pero debido al jugador que es y simplemente por quién es como persona, hizo la jugada desinteresada, se la pasó a Rui y ganamos el juego”.

Que James alcanzara los dos dígitos solía ser una idea secundaria mucho antes del comienzo de los cuartos cuartos. Durante la racha, había alcanzado la marca de 10 puntos en tres cuartos 1.266 veces antes del jueves.

Pero dos de esos juegos de un solo dígito en tres cuartos habían ocurrido en la última semana más o menos.

Por su propia descripción, aún no está en ritmo, después de perderse toda la pretemporada y el inicio de la campaña por una lesión. Se notó cuando falló sus primeros seis tiros el jueves, con tres de ellos ni siquiera cerca.