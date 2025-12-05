Es oficial: RD enfrentará a los Tigres de Detroit el 3 y 4 de marzo en Santo Domingo

La serie de dos partidos de exhibición que enfrentará a los Tigres de Detroit contra la selección de República Dominicana, previo al Clásico Mundial de Béisbol, ya posee una fecha oficial.

La misma será el 3 y 4 de marzo en el estadio Quisqueya Juan Marichal, según lo reveló este viernes al Listín Diario una fuente estrechamente relacionada con todos los aspectos que involucra la conformación del seleccionado nacional que accionará en el trascendental certamen.

Incluso, la noticia será conocida con mayor amplitud durante la celebración de las tradicionales reuniones invernales que inicia este fin de semana en Orlando, Florida. En la misma participan los principales ejecutivos de las 30 organizaciones.

La fuente que conversó vía telefónica con este rotativo expresó que a más tardar el martes sería realizada una actividad en un hotel de Santo Domingo para ofrecer mayores detalles de como marcha el proceso organizativo en sentido general con lo relacionado a la conformación del plantel quisqueyano.

Desde hace cerca de un mes se había anunciado que Detroit, equipo que ya en el 2020 estuvo en el país, año en que se midió a los Medias Rojas de Boston en una serie de dos choques, jugaría dos encuentros contra los quisqueyanos, pero las fechas no se habían oficializados.

Cuando se produzca este acontecimiento, el mismo marcará un hito para los dominicanos, pues en los 20 años que este evento tiene de historia nunca un conjunto de Grandes Ligas se ha enfrentado, al menos en el país, con el seleccionado nacional.

Para los dominicanos, amantes de su deporte rey, este se convertirá en un hecho inigualable el observar a las principales figuras quisqueyanas de las Grandes Ligas, todos en un mismo escenario, en un mismo dugout.

En el pasado ha ocurrido con la presencia de algunos, diseminados en los diferentes equipos de Lidom y en las series de exhibición que han jugado varias organizaciones de las Mayores.

Para el venidero Clásico Mundial de Béisbol, Dominicana figura en el Grupo D, junto con Venezuela, Paises Bajos, Israel y Nicaragua, cuya primera parada será efectuada del 6 al 11 de marzo el estadio Loan Depot Park, de Miami.

El plantel quisqueyano estará bajo la dirección de Albert Pujols, manager campeón del pasado toreno invernal de Lidom y de la Serie del Caribe.

Incluso, el futuro inmortal fue entrevistado hace poco para los puestos de dirigentes con los Padres de San Diego, Orioles de Baltimore y Angelinos de Anaheim.