La FIFA entrega a Donald Trump premio de la paz del fútbol

El presidente Donald Trump fue galardonado con el primer premio de la Paz que reparte la máxima institución del fútbol fue galardonado el viernes con el nuevo premio de la paz de la FIFA durante el sorteo de la Copa Mundial 2026, añadiéndole un toque aún más trumpista a la máxima cita del fútbol.

Trump, quien ha hecho campaña abiertamente por el Premio Nobel de la Paz, era el gran favorito para ganar el recién creado premio de la FIFA. Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, son aliados cercanos, e Infantino había dejado claro que pensaba que Trump debería haber ganado el Nobel por sus esfuerzos para negociar un alto el fuego en Gaza.

Al otorgar el premio, Infantino le dijo a Trump que era una “hermosa medalla para ti que puedes llevar a donde quieras”. Trump se colocó rápidamente la medalla alrededor del cuello. El certificado que Infantino entregó a Trump reconoce al presidente de Estados Unidos por sus acciones para “promover la paz y la unidad en todo el mundo”.

Infantino también presentó a Trump un trofeo de oro con su nombre que representa manos sosteniendo el mundo. “Definitivamente mereces el primer Premio de la Paz de la FIFA por tu acción, por lo que has logrado a tu manera”, dijo Infantino al inicio de la ceremonia en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas.

Trump agradeció a su familia, incluida su esposa, la primera dama Melania Trump, y elogió a los líderes de las otras dos naciones anfitrionas: el primer ministro canadiense Mark Carney y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en sus breves comentarios, diciendo que la coordinación con los países ha sido “sobresaliente”.

“Este es verdaderamente uno de los grandes honores de mi vida”, expresó Trump. Agregó que “lo más importante, solo quiero agradecer a todos. El mundo es un lugar más seguro ahora”.

Infantino ha hablado repetidamente sobre el fútbol como un unificador para el mundo, pero el premio es un alejamiento del enfoque tradicional del ente rector en el deporte.

Trump dijo a los periodistas al llegar al Centro Kennedy para las Artes Escénicas que no sabía si iba a recibir el premio, y añadió: “No necesito premios. Solo quiero salvar vidas”.

El presidente de la FIFA también estuvo presente el jueves en el recién renombrado Instituto de la Paz Donald J. Trump en Washington, donde Trump y los líderes de la República Democrática del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo destinado a poner fin al conflicto en el este del Congo.

La FIFA ha descrito el premio como uno que recompensa a “individuos que han tomado acciones excepcionales y extraordinarias por la paz y al hacerlo han unido a personas de todo el mundo”.

El premio a Trump se otorgó durante una semana en la que su gobierno ha estado involucrado en gestiones diplomáticas para intentar poner fin a la guerra en Ucrania, mientras también está bajo escrutinio por ataques letales a presuntas embarcaciones de drogas en el Caribe. Al mismo tiempo, Trump ha endurecido su retórica contra los inmigrantes.

El Nobel de la Paz fue otorgado este año a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien dijo poco después de que se anunciara el premio que lo estaba dedicando en parte a Trump por “su apoyo decisivo a nuestra causa”. Machado recibirá el premio en la tradicional ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre.