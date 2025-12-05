Enmanuel Valdez único con dos grand slam como emergente

En la historia de Lidom se han registrado, desde 1951 hasta el pasado jueves, un total de 234 grand slam en series regulares. De esta, ocho jugadores han bateado como emergente en nueve ocasiones jonrones con los sacos repletos, ya que Enmanuel Valdez, de las Estrellas los ha realizado en dos ocasiones.

Valdez, quien ha conectado cuatro vuelacercas en su carrera en la Liga Dominicana, de estos, dos tienen el sello de grand slam.

Su primero lo disparó el martes 26 de noviembre del 2024 en el Julián Javier, encontrándose el choque 1 por 0 ganando los Gigantes del Cibao, en la parte de arriba del noveno acto.

El manager Fernando Tatis envió a Enmanuel a batear en lugar de Juan Guerrero y este le correspondió con ese batazo que limpió las bases de cuatro vueltas contra Ángel Chivilli para darle el triunfo 4 – 1 a los elefantes.

Su segundo batazo de esta índole fue disparado el pasado domingo 30 de noviembre bateando en lugar de Francisco Peña en el noveno capítulo frente a Jimmy Cordero, del Escogido, el cual lo convirtió en el único pelotero en la historia del béisbol dominicano con dos grand slam como emergente.

El Escogido estuvo a un out para llevarse la victoria 5 vueltas por 2, pero al final el triunfo fue para los paquidermos con marcador de 6 – 5 porque como decía el inmortal Yogi Berra, los juegos no se acaban hasta que no terminan.

Los demás batazos con los sacos repletos disparados por emergentes han salido de los bates de Bolívar Hinojosa, de las Estrellas, quien fue el primero en realizar esta hazaña cuando e l viernes 3 de enero de 1958 en el Estadio Trujillo contra las Águilas y su lanzador Gleen Cox lo realizó en la séptima entrada, luego 17 años después el segundo en lograrlo como emergente fue Gary Alexander, de las Águilas, el miércoles 26 de noviembre de 1975 en el Estadio Cibao frente a Raúl Ferreyra, del Escogido en la octava entrada. El tercero en la lista es Rafael Batista, quien lo logró el miércoles 10 de enero de 1979 en el Tételo Vargas contra Mario Soto en el noveno capítulo para dejar en el terreno al Escogido; Gerónimo Berroa, del Escogido fue el protagonista del siguiente, hecho logrado frente él Licey y Randy Verez en el séptimo inning, el domingo 22 de diciembre de 1991; Tony Batista, de las Aguilas lo realizó contra los Gigantes, el domingo 1 de diciembre de 1996 en el estadio Cibao contra Marino Castillo en el noveno acto, mientras que Joel Guzmán, de las Estrellas lo realizó contra los Toros, el jueves 20 de diciembre del 2007 en el Tételo Vargas en el sexto acto y Johan Mieses, de los Toros lo logró frente a las Águilas, el martes 8 de diciembre del 2020 en el Francisco Micheli en el octavo acto.