Sindicato de MLB discutirá futuro del béisbol con miras a un posible paro patronal

Aproximadamente un mes después de que los Dodgers de Los Ángeles lograron un brillante triunfo en siete juegos en la Serie Mundial sobre los Azulejos de Toronto, la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol se reunió en Arizona esta semana para discutir el futuro del juego y mirar hacia un posible cierre patronal en diciembre próximo.

Las estrellas japonesas encabezadas por Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto han despertado un interés internacional récord , la asistencia a los juegos aumentó en 2025 por tercera temporada consecutiva y un conjunto de cambios de reglas que comenzaron en 2023 han producido un juego de ritmo más rápido que ha sido ampliamente elogiado.

Pero la naturaleza gastadora de grandes sumas de dinero de los Dodgers, con un patrimonio de 500 millones de dólares (liderados por estrellas de alto precio como Ohtani, Yamamoto, Mookie Betts y Freddie Freeman), puso de relieve la disparidad en las nóminas del béisbol mientras la MLBPA se prepara para una ronda de negociaciones laborales potencialmente polémica que conducirá a la expiración del convenio colectivo el próximo 1 de diciembre.

El líder del sindicato, Tony Clark, dijo que las negociaciones formales probablemente comenzarán en la primavera, en consonancia con las negociaciones anteriores.

“Como organización, uno empieza a prepararse para la siguiente ronda de negociaciones en cuanto se acaba la anterior”, dijo Clark el jueves. “Se evalúa constantemente el sistema, se evalúa cómo responden los equipos y los jugadores al mismo.

“Un año después, realmente podrás ver en detalle cómo se ve eso”.

El subcomité ejecutivo de ocho personas está formado por los ganadores del premio Cy Young 2025, Paul Skenes y Tarik Skubal, junto con los veteranos Chris Bassitt, Jake Cronenworth, Pete Fairbanks, Cedric Mullins, Marcus Semien y Brent Suter.

También hay 30 representantes de jugadores, uno por cada equipo.

“Contamos con un grupo excepcional de jugadores líderes”, dijo Clark. “Somos mejores y más fuertes como organización cuando los jugadores interactúan entre sí y se informan sobre los problemas. Lo tenemos. Es algo por lo que estamos agradecidos y algo que históricamente nuestra organización siempre ha tenido”.

Clark afirmó que el enfoque principal de la MLBPA sigue centrado en algunos temas importantes de cara a la negociación. Uno de ellos es encontrar más maneras de incentivar a los 30 equipos a invertir en el mercado de agentes libres para que sean lo más competitivos posible.

Mientras que los Dodgers han gastado aproximadamente $890 millones en los últimos dos años en la formación de campeones consecutivos de la Serie Mundial, los Atléticos han comprometido más de $150 millones en el mismo período. La MLB es la única liga deportiva profesional importante de Estados Unidos sin límite salarial.

La asociación de jugadores se prepara para resistir una nueva presión para establecer un límite. La exigencia de un límite por parte de los propietarios fue lo que provocó una huelga de siete meses y medio en 1994-95 y la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años.

Treinta años después, las cicatrices de aquella experiencia aún persisten. Clark debutó en la MLB con los Tigres de Detroit en 1995.

“Saber que hay equipos con los recursos para competir, pero que deciden no hacerlo, y cómo eso afecta a la industria”, dijo Clark. “En una industria donde no todos los 30 equipos están comprometidos con eso, ¿qué significa eso? ¿Hay algo que podamos hacer para abordar estas preocupaciones? Sí las hay”.

l otro problema importante es que la MLBPA desearía ver más maneras de que los jugadores jóvenes reciban salarios más acordes con su valor en el campo. La mayoría de los jugadores son elegibles para el arbitraje salarial después de tres años de servicio en la MLB y pueden ser agentes libres después de seis años.

El sindicato logró algunos avances en la compensación de los jugadores más jóvenes en la última ronda de negociaciones. El salario mínimo aumentó a $700,000 en 2022 y será de $780,000 el próximo año. Además, se estableció un fondo común anual de $50 millones para los jugadores elegibles antes del arbitraje.

Clark no tiene novedades sobre la investigación de OneTeam Partners

Clark dijo que no tenía ninguna información nueva que ofrecer sobre una investigación federal en curso sobre OneTeam Partners , una compañía de licencias que el sindicato fundó con la Asociación de Jugadores de la NFL.

La empresa ha crecido en los últimos años, trabajando con otros sindicatos que representan a jugadores de la WNBA, fútbol masculino y femenino y deportes universitarios.

“Seguimos cooperando plenamente”, dijo Clark. “No sabemos cuándo terminará. Pero a medida que hacen preguntas y están interesados en obtener información, las respondemos y les proporcionamos información. Eso no va a cambiar”.