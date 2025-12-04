Las Aguilas superan al Licey y siguen firmes en la primera posición

Las Águilas Cibaeñas se impusieron este miércoles al Licey con marcador de 4-2 en un emocionante partido disputado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, como parte de la temporada 2025-2026.

Con una actuación de temple, el abridor de las Águilas, Abdiel Mendoza (2-1), se alzó con su segunda victoria del torneo. El derecho panameño limitó la ofensiva rival durante cinco episodios, permitiendo apenas dos carreras y tres hits, además de propinar cinco ponches con solo un boleto otorgado.

Otra clave del triunfo amarillo fue el dominante cuerpo de relevistas, que se combinó para silenciar los bates contrarios durante cuatro entradas completas. El desfile de lanzadores incluyó a Yoan López (6), Jonathan Hernández (7) y Richard Rodríguez (8), quienes mantuvieron la ventaja intacta. El sello final lo puso Burch Smith en el noveno, mostrando su calidad de cerrador al retirar de manera consecutiva a los tres bateadores que enfrentó, para su primer salvamento del evento.

Aderlin Rodríguez empujó dos carreras; Jerar Encarnación y Leody Taveras remolcaron una cada uno; y Wilmer Difó pegó tres hits en el cerrado triunfo aguilucho.

Con su victoria, las Águilas no solo redujeron a 8 su número mágico para clasificar oficialmente al Round Robin semifinal, sino que también elevaron su dominante récord general a 24-8, manteniéndose firmes en la primera posición. En contraste, los Tigres del Licey cayeron a 14-19, permaneciendo en el cuarto puesto.

Con este resultado, las Águilas Cibaeñas continúan mostrando superioridad en las series particulares frente a sus principales rivales: dominan a los Tigres del Licey (6-3), a las Estrellas Orientales (6-0) y a los Gigantes del Cibao (6-2).

Shaun Anderson (1-1) abrió por el Licey y cargó con la derrota. Su labor fue de 2.2 innings, donde permitió tres carreras, dos hits, otorgó tres boletos y ponchó a dos. Le siguieron los relevistas Ofreidy Gómez (1.0), Ángel Perdomo (1.0), Misael Tamárez (0.1) —quien permitió una carrera—, Anderson Severino (1.2), Wander Suero (1.0) y Jean Carlos Mejía (1.0).

Demora

El encuentro inició con un retraso de 35 minutos debido a las condiciones de humedad en el terreno de juego.

Conato

En el noveno episodio, Jean Carlos Mejía, del Licey, golpeó con un lanzamiento al aguilucho Aderlin Rodríguez, lo que provocó que las bancas de ambos equipos se vaciaran inmediatamente. A pesar del incidente, la situación fue controlada con rapidez y no se aplicaron sanciones a ningún jugador.

Acción

Los azules tomaron ventaja inicial (2-0) en la segunda entrada al anotar dos carreras. La ofensiva comenzó con un doble de Mel Rojas Jr., quien anotó tras un triple de David Hensley. Posteriormente, Hensley fue remolcado con un elevado de sacrificio de Hayden Senger.

Sin embargo, en su siguiente oportunidad al bate, los amarillos respondieron y se fueron arriba (3-2) al anotar tres carreras. Las Águilas llenaron las bases tras negociar boletos corridos a W. Rivas, S. Berroa y E. Durán. Aderlin Rodríguez conectó un sencillo al bosque izquierdo para impulsar las dos primeras carreras, y Jerar Encarnación remolcó a Durán con otro imparable al jardín izquierdo.

En la sexta entrada, los aguiluchos sumaron otra carrera para ampliar ventaja 4-2. La ofensiva inició con boletos a Alfredo Reyes y Steward Berroa, y se concretó con un oportuno sencillo de Leody Taveras, que llevó a Reyes al plato.

Resumen ofensivo

La ofensiva de las Águilas estuvo liderada por Aderlin Rodríguez, quien impulsó las primeras dos carreras del equipo. Leody Taveras se fue de 4-2 con una empujada, mientras que Jerar Encarnación bateó de 3-1 con una impulsada. Wilmer Difó agregó tres sencillos.

Los Tigres contaron con la destacada actuación de David Hensley, quien conectó un triple y un doble, e impulsó una carrera. Mel Rojas Jr. sumó un doble y una empujada, mientras que Hayden Senger remolcó la otra vuelta azul.

De regreso al Nido

La acción de la liga continúa este jueves. Las Águilas Cibaeñas recibirán a los Leones del Escogido a las 7:30 p. m. en el Estadio Cibao. El lanzador abridor por las Águilas será el derecho Huascar Ynoa.