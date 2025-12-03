Unas 80 ligas de Azua se integran a jornada de registros de la DCNB

La Dirección de Regulaciones del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) realizó este miércoles una exitosa jornada de registro que estuvo destinada a clubes, ligas, entrenadores y academias de béisbol de la región Sur.

“Nos sentimos altamente agradecidos con el apoyo que hemos recibido de las distintas entidades deportivas de esta provincia”, dijo Rosa María De la Cruz Yeb, directora de Regulación al Sistema de Béisbol de la DCNB, que dirige el expelotero Junior Noboa.

A la actividad, que se realizó en la sala capitular de la alcaldía de Azua, asistieron más de 80 representantes de ligas, programas y academias de béisbol.

De su lado, el diputado de Azua, Julio César Beltré valoró la jornada de registro que realizó la DCNB y quien dijo que una sus propuestas en el Congreso Nacional ha sido en procura de gestionar ayuda a los entrenadores de ligas y programas.

“Saludo esta jornada de registro que realiza el Comisionado Nacional de Béisbol en esta provincia. Estas actividades son fundamentales para el crecimiento y desarrollo del béisbol en el país ”, expresó Beltré.

Los entrenadores y prospectos que acudieron a la actividad participaron en las charlas impartidas por Daniel Ramírez e Ysmelin Alcántara.

Luis Fernando Taveras, del departamento jurídico, ofreció también una charla y asesoría legal a diferentes entrenadores.

Fernando Rodríguez, encargado del departamento de Educación del Comisionado Nacional, tuvo unas palabras sobre la funcionalidad de la DCNB.

La actividad contó con la presencia de la vicealcaldesa Tatiana Noboa, así como miembros del área ejecutiva de la Dirección del Comisionado.