Erik González: El momento más oscuro se convirtió en su gran bendición

Como si tratara de un designio, del guión para una película, el momento más difícil que Erik González ha tenido que encarar en su carrera posibilitó el más especial que ha tenido con la familia.

El camino de un pelotero profesional está pavimentado con sacrificios y pocas cosas duelen más que una lesión que te aleja del terreno.

En su caso, una lesión en el menisco de su rodilla izquierda que sufrió a finales de noviembre del pasado años y que se tornó más grave porque se negaba a salir de juego por su identificación con los Leones del Escogido.

Ese traumatismo en el ligamento representó, sin duda, el momento más oscuro de su carrera reciente. El miedo a no volver a ser el mismo, “El Mago” , a que la molestia fuera permanente se instaló en su mente.

La obligación de detenerte cuando el cuerpo y la mente querían correr, fue el catalizador de un cambio de perspectiva monumental. El campo de juego se cerró, pero se abrió una ventana hacia el hogar, una que habías anhelado durante años.

Desde 2008, cuando fue firmado en Julio 2 por la organización de los Indios de Cleveland, el estelar infielder del Escogido no pasada un verano, una primavera con la familia en su natal Puerto Plata.

Un regalo inesperado. El tiempo que se habría consumido en giras, entrenamientos y juegos, se redirigió enteramente a tu esposa Cindy, con quin contrajo nupcias en 2022, y a su pequeña hija Emma González, hoy de un año siete meses, así como a sus padres Xiomara Rodríguez y Ramón González, al igual que con su hermana Elicel.

“Fue un proceso lindo, pero gratificante porque estaba ahí con mi hija, viéndola dando sus primeros pasos y diciendo papa”, expresó el jugador de 34 años sobre una etapa irrepetible.

“El tiempo de Dios es perfecto. Es nuestra primera hija y dos novatos criando en un proceso que fue lento, pero gratificante porque estaba ahí todo el tiempo con ella dos”.

El retiro no pasó por su mente

La palabra retiro no pasó por la mente del campocortista de 6´2 de estatura y 200 libras de peso, pero sí que no sería el mismo

La mejor prueba de que sigue siendo el Erik que todos conocemos está siendo esta temporada: batea .330 de promedio, 15 anotadas, OBP de .417, 14 bases por bolas, siete remolcadas, cuatro dobles, dos triples e igual número de bases robadas.

Fiel a su estilo, cada noche le recuerda al mundo cuál es su apodo sin mencionarlo, solo tiene que usar su guante.

Y es que, en la defensa ha sido el baluarte de los Leones. Sólo ha cometido tres errores en 106 jugadas esta temporada, siendo su porcentaje de fildeo de .972.