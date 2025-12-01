Miguel Sanó retorna este martes a la alineación

Miguel Sanó regresará a juego con las Estrellas este martes (7:30 p.m.) frente a los Toros del Este, en el Estadio Tetelo Vargas, anunció Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol del equipo de la enseña verde.

Sanó (.353-7-19) no juega desde el 5 de noviembre, cuando salió de un partido frente a los Toros del Este, por problemas estomacales y molestias en una pierna, que luego se reportó eran producidas por un estirón muscular.

En las primeras dos semanas del campeonato, el cual comenzó el 15 de octubre, el poderoso bateador aterrorizó la liga. Fue merecedor en cada una de ellas del premio MVP de la Liga de Béisbol profesional de la República Dominica, el cual se otorga al jugador más sobresaliente de cada semana.

Sanó ha actuado en 14 juegos de las Estrellas, en la defensa de la tercera base, primera base y como bateador designado.

Su salida de juego se produjo antes de la entrada de Robinson Canó, el estelar intermedista de las Estrellas, y poco antes que también saliera de juego el torpedero Rodolfo Castro, aquejado de una lesión en la espalda baja.

Aun con todo y esas dos significativas ausencias, las Estrellas (15-18) ocupan el tercer lugar del torneo, detrás de las Águilas Cibaeñas (23-7) y los Toros del Este 16-15). Están medio juego por delante de los Gigantes del Cibao (13-17) y a uno completo de los Tigres del Licey (13-18) y los Leones del Escogido (13-18).

La situación de Castro

Castro (.218-5-17) no juega desde el 9 de noviembre, frente a los Toros. Al momento de su lesión secundaba a Sanó en la liga en jonrones y carreras empujadas.

Las estrellas reportaron que el valioso jugador del cuadro tiene luz verde para hacer actividades de béisbol el próximo fin de semana y podría regresar entonces al róster del club.

Otros lesionados

El jardinero Dairon Blanco, quien solo ha podido ver acción en un partido, está lastimado en una pantorrilla. Su condición es día a día.

El relevista Diego Castillo (4 juegos lanzados) tiene molestias en el codo de lanzar (derecho). No lanza desde el 2 de noviembre. No se ha determinado cuando podría regresar a la acción.