Las declaraciones de Fernando Tatis que le costaron el cargo en las Estrellas Orientales

Hay un refrán muy popular que dice: “por la boca muere el pez”.

Habemus ejemplo.

El veterano dirigente Fernando Tatis Sr. puso en evidencia con crudeza una situación que aparentemente es la realidad en la liga, pero que no fue de agrado para la plana mayor de las Estrellas Orientales.

Tatis habló en el programa Mañana Deportiva sobre la fragilidad del compromiso de los peloteros en Lidom.

Sus duras declaraciones provocaron con su despido apenas 24 horas después.

Pero, ¿Qué fue lo que dijo Tatis?

El exdirigente denunció que ahora es mucho más fácil no jugar, que hacerlo, y que los peloteros simplemente “inventan” una excusa para no presentarse.

“Que este se enfermó, qué fulano no quiere jugar, que le duele la cabeza, qué fulano dice que tiene un malestar estomacal. En un mismo día tú haces dos o tres lineups antes del juego. El fanático no entiende eso”, dijo Tatis.

Pero eso no fue todo.

El mánager no midió palabras al describir el día a día en los dugouts.

“La liga ha cambiado mucho; ahora uno tiene que estar añoñando a los jugadores. Los peloteros, si no quieren jugar, no juegan. Uno tiene que estar atrás de ellos. Cada jugador que quiera niñera o que quiera que lo añoñen, que se vaya para su casa.”

Tatis también fue muy crítico con los lanzadores, indicando que algunos rehúyen responsabilidades y evitan lanzar en días consecutivos.

“Si un pitcher lanza hoy ya no puede tirar mañana, para cuidarse y estar disponibles para ir a México. El fanático no sabe lo que se pasa aquí abajo (dogaut)”, añadió.

Pero quizás, la frase más demoledora para él fue cuando dijo: “Ya estoy cansado”.

Ante ello, la directiva del conjunto, preocupada por la pérdida de cohesión del equipo y el impacto que el ambiente interno podría tener en la recta final del torneo, decidió rescindir el contrato de Tatis.

“La decisión fue tomada por la directiva tras la manifiesta inconformidad de un significativo número de jugadores respecto a sus recientes declaraciones públicas. La organización lamenta esta separación, pero prioriza la cohesión del equipo para lograr el éxito deportivo. Agradecemos a Fernando Tatis por su trabajo y dedicación”, dijo el equipo en un comunicado.

Tatis llevó a las Estrellas a su primer campeonato en más de 50 años (2018-19) y luego a tres finales consecutivas.

En la misma entrevista, Tatis también indicó que siempre estará disponible para trabajar en Lidom, sin en algún momento no perteneciera a las Estrellas.

Finalmente, eso último ocurrió, queda pendiente si entonces algún equipo lo contrata en lo que resta de temporada.

Se recuerda, también, que Tatis será manager en México en el verano del 2026 con los Algodoneros de Unión Laguna.

Estrellas Orientales despiden al manager Fernando Tatis Lea también