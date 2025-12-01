La Copa Independencia de Boxeo rompería un récord de participantes

La edición número XLV de la Copa Independencia Nacional de Boxeo podría romper récord de asistencia en cuanto a países participantes, y a la vez habrá de registrar un alto nivel técnico-competitivo por la calidad de los pugilistas que verán acción.

La información fue ofrecida este lunes durante rueda de prensa celebrada en el Salón Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento Municipal.

En la actividad hicieron uso de la palabra el presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago, Miguel Martínez y el periodista Rafael –Pappy-Pérez, miembro del Comité Gestor del certamen, previsto a celebrarse del 15 al 22 de febrero del próximo año, en el Anfiteatro de la Universidad Tecnológica de Santiago –UTESA-.

Tanto Martínez como Pérez coincidieron en destacar las grandes expectativas que existen en esta ocasión para la celebración de la justa, en razón de que la misma prácticamente va a ser una especie de “antesala” de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en el país en el 2026.

En ese sentido, explicaron que muchos países aprovecharán la celebración de la Copa Independencia para foguear a los púgiles que integren sus distintas selecciones en interés de que lleguen a los Centroamericanos y del Caribe con una óptima preparación.

“La Copa Independencia servirá como parte de la preparación de esos boxeadores extranjeros para poder adquirir una mejor forma y así tener un eficiente desempeño en los Centroamericanos y del Caribe”, observó Martínez.

Más de 15 países

A ese respecto, agregó que tentativamente se espera que más de 15 países participen en la próxima Copa Independencia de Boxeo, cifra que incluso dijo podría ser superada.

Anunció que durante su asistencia al pasado Campeonato Mundial de Boxeo, celebrado en septiembre de este año, en Liverpool, Gran Bretaña, pudo hacer contactos e invitar una serie de países de Europa y el continente asiático, cuyos representantes mostraron interés en participar en la Copa.

Sobre el particular señaló que, entre esas naciones que podrían asistir figuran: Cuba, Brasil, La India, China, Estados Unidos y Colombia.

Agregó que existen amplias posibilidades de que también estén presentes boxeadores de:Australia, Canadá, Puerto Rico y México, entre otros, además de las selecciones de la República Dominicana y de Santiago como ciudad anfitriona.

De su lado Pérez, señaló que esas naciones de seguro enviarán sus mejores boxeadores. Es decir, equipos A a la Copa Independencia, en razón de que tienen en agenda participar en otros torneos de mayor jerarquía y prestigio en los meses por venir, motivo por el cual quieren preparar lo mejor posible a sus representantes, en aras de poder competir con éxito en cada uno de esos compromisos.

“Eso hará que el nivel técnico-competitivo de la próxima Copa sea bastante elevado, lo que indica que habrá mucha calidad”, expuso Pérez.

Comité Gestor

Para la organización de la Copa Independencia de Boxeo,se ha conformado un Comité Gestor, el cual está integrado por:El senador por Santiago, doctor Daniel Rivera, el alcalde Municipal, licenciado Ulises Rodríguez y la Gobernadora licenciada Rosa Santos.

Asimismo, el director general de ProIndustria, licenciado Rafael Cruz –Papito-, licenciado Guillermo Estrella, alto ejecutivo de Banreservas y una connotada personalidad en representación de UTESA, cuyo nombre no fue revelado, entre otros.

La mesa principal del acto, estuvo conformada, además de Martínez y Pérez por:El empresario, Freddy Báez, doctor Silvano Gonell, los regidores Vicente Díaz y Francis Núñez, Pappy Rodríguez, el entrenador Miguel-Guelo-Pérez, Minú Sosa y Olivia Liz,entre otros.