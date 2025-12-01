Carlos Paulino y su reto de conducir a las Estrellas hacia el Round Robin

Los despidos cierran puertas, pero al mismo tiempo abren otras.

Ese es el caso que en la actualidad vive Carlos Paulino con las Estrellas, tras su inesperada designación como nuevo capataz de ese conjunto en sustitución de Fernando Tatis Padre.

El exreceptor, quien solo el año pasado agotó 43 turnos con las Aguilas, se desempeñaba como coach de banca de los paquidermos, equipo que hasta su designación de manera interina contaba con una foja de 13-18 y ocupaba el último puesto en el standing.

Su rápido ascenso y sin experiencia dirigencial en ninguno de los niveles no ha sido óbice para que Paulino ya exhiba foja de 2-0 al frente de los verdes, tras sus éxitos 8 vueltas por 1 y 5-4 frente al Escogido en sus dos primeros desafíos.

Paulino, de 36 años, como jugador tuvo una gran trayectoria, donde conjugaba su experiencia como cátcher en 13 estaciones en el circuito con la armonía que mantenía con sus compañeros.

En un comunicado, la organización lamento la separación de Tatis e indicó que Paulino asumiría las funciones de manera interina.

Pero, ¿quién es Carlos Paulino?, quien desde el pasado fin de semana tiene bajo su responsabilidad conducir el destino de unas Estrellas que por mucho fue el equipo más activo en la más reciente agencia libre.

Es un nativo de Puerto Plata y en el 2008 firmó con los Marlins de Miami, equipo con el que permaneció durante seis campañas siempre en los circuitos minoritarios, pues se inscribe entre los quisqueyanos que nunca jugaron a nivel de Liga Mayor. También fue un miembro de las fincas de los Piratas y Mellizos de Minnesota.

Permaneció una década en las Menores y su promedio fue de .249 (1,871-465), También accionó por varias estaciones en México.

Durante 13 temporadas en Lidom disputó 400 partidos entre los Gigantes y las Águilas en este último conjunto tomó la decisión de retirarse en la pasada campaña.

En su carrera disparó 251 imparables, 34 dobles, 20 cuadrangulares, fue merecedor de tres guantes de oro y dos campeonatos adornaron su gran trayectoria.

Ascenso como coach

Después de su retiro encontró la manera de continuar en el terreno, esta vez como como coach de los Conspiradores de Querétaro en la campaña 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol.

Posteriormente, en septiembre fue dirigente de los Atléticos de Puerto Plata, de la Liga Nacional de Béisbol de Verano, conjunto que llevó hasta la final donde cayeron derrotados por los Mineros de Bonao luego de cinco partidos.

El había sido anunciado como instructor de receptores por parte de las Estrellas y luego del despido de Wilton Veras, ex coach de banca, tomó el ´puesto vacante.

Paulino, con su designación, enfrenta dos nuevos retos: ganarse el puesto definitivamente y llevar a los verdes al Todos contra Todos.