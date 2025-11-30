Max Verstappen conquista el Gran Premio de Qatar

Una semana después de perder todos sus puntos en el Gran Premio de Las Vegas, McLaren desperdició muchos más en una carrera cada vez más tensa por el título de la Fórmula 1 al cometer el domingo un error estratégico en el GP de Qatar.

Max Verstappen de Red Bull aprovechó al máximo el regalo inesperado para lograr su séptima victoria de la temporada (su 70ª en total) mientras reducía la brecha con Lando Norris, el líder del campeonato, de 24 puntos al inicio del fin de semana a 12 puntos, de cara al decisivo duelo por el título eel próximo domingo en Abu Dabi.

McLaren todavía tiene a dos pilotos en la contienda, con Oscar Piastri cuatro puntos detrás de Verstappen en el tercer lugar, pero debe detener la sangría.

El domingo pasado, los dos pilotos perdieron un total de 30 puntos después de que ambos fueran descalificados tras la carrera, ganada por Verstappen.

Norris hubiera asegurado su primer título de la F1 con una victoria en Qatar, pero terminó en el cuarto lugar, Piastri se ubicó segundo tras largar de la pole.

Pero después de la entrada temprano del coche de seguridad, la decisión de McLaren de mantener a ambos pilotos en pista salió mal, ya que Verstappen se benefició efectivamente de un cambio de neumáticos gratuito en una carrera obligatoria de dos paradas.

“Es difícil, solo tenemos que tener fe en el equipo para tomar la decisión correcta”, dijo Norris a la cadena Sky Sports. “Ahora es la decisión equivocada, no deberíamos haberlo hecho (y) no hicimos un buen trabajo hoy”.

Norris lidera con 408 puntos, Verstappen tiene 396 y Piastri 392. Los tres contendientes al título han ganado siete carreras. Verstappen apunta a su quinto título consecutivo de F1, con Piastri persiguiendo su primer título. Norris se convertirá en el primer piloto británico en ganar el campeonato desde que Lewis Hamilton aseguró su séptimo título en 2020 si termina al menos tercero en Abu Dabi, incluso si Verstappen gana la carrera.

La apuesta de McLaren sale mal

Piastri comenzó desde la pole position por delante de Norris, con Verstappen como tercero.

Aunque Verstappen adelantó a Norris en la primera curva, Piastri tuvo un buen comienzo y tomó una cómoda ventaja desde el principio.

Piastri también dijo que McLaren cometió un error al quedarse fuera cuando el auto de seguridad ingresó después de que el Sauber de Nico Hulkenberg hizo un trompo en la séptoma vuelta siete tras ser tocado por el Alpine de Pierre Gasly.

“Sin palabras. No sé qué decir”, dijo Piastri. “Es un poco difícil de tragar en este momento”.

Más tarde, el australiano agregó: “Claramente no lo hicimos bien” y dijo que habría discusiones.

La decisión jugó a favor de Verstappen. El eufórico neerlandés salió de su coche y saltó a los brazos de sus mecánicos e ingenieros tras ganar.

“Esta fue una carrera increíble para nosotros, tomamos la decisión correcta como equipo de entrar a boxes bajo ese coche de seguridad”, dijo Verstappen. “Súper feliz de ganar aquí, nos mantuvimos en la lucha hasta el final. Increíble”.

La decisión de quedarse en la pista fue cuestionada en la radio del equipo por Norris, en una carrera donde los pilotos tuvieron que hacer dos paradas obligatorias en boxes durante las 57 vueltas, una medida impuesta por razones de seguridad debido al alto riesgo de degradación de neumáticos en el Circuito Internacional de Lusail.

“Red Bull hizo un mejor trabajo como equipo. Tomaron la decisión correcta”, dijo Norris. “No se puede acertar en todas. Si el equipo hace su trabajo y yo hago el mío, estaremos bien”.

Norris parecía tranquilo antes de la carrera, de pie con los brazos cruzados y mirando a la distancia. Piastri conversó con el jefe de McLaren Racing, Zak Brown, momentos antes de subirse a su monoplaza.

El exastro del fútbol inglés David Beckham presenció la carrera en el espacio de McLaren, flanqueado por Gary Neville, su excompañero del Manchester United.

Debido a que los pilotos estaban restringidos a un máximo de 25 vueltas con los neumáticos Pirelli en esta carrera, aquellos que ya habían parado tuvieron que cambiar nuevamente en la vuelta 32.

Después de que los McLaren hicieran sus primeros cambios de neumáticos, Norris quedó quinto detrás de Piastri en cuarto. Eso dejó a Verstappen al frente y con varias vueltas para ampliar su ventaja antes de tener que cambiar neumáticos nuevamente.

McLaren hizo entrar a Piastri en la vuelta 43 y a Norris poco después, pero cuando Norris salió nuevamente en la vuelta 45 estaba en el quinto lugar con Antonelli y Sainz bloqueando su camino.