Karla Ramos y Yoan Sánchez logran plata y bronce en taekwondo de los Bolivarianos

Karla Ramos Jesurún y Yoan Sánchez se alzaron con medallas de plata y bronce, respectivamente, en la modalidad individual reconocido de las competencias de taekwondo que se celebran en el Centro de Convenciones Ayacucho.

En la rama femenina, Ramos Jesurún superó en los cuartos de final 8,050 puntos por 7,816 a Ivanna Pérez, de Venezuela, y en la semifinal doblegó 8,399 por 8,183, a Daniela Rodríguez, de Chile.

La atleta quisqueyana se quedó con la plata al caer en la final 8,400 por 8,599 ante Carmela de la Barra, de Perú.

Yoan Sánchez, en reconocido masculino, obtuvo el bronce al conseguir la victoria 8,033 por 6,932 puntos sobre Che Witshire, de Barbados, en los cuartos de final, y en la semifinal fue superado 8,233 por 8,482 tantos por el peruano Rodrigo Subauste.

En otro resultado, Karla Ramos Jesurún y Yoan Sánchez ocuparon el sexto lugar en estilo libre pareja mixta reconocido con un total de 6,066 puntos.

Con las dos preseas, el taekwondo arriba a cinco medallas, incluidas una de plata y cuatro de bronce. Para este lunes se llevará a cabo la última jornada de torneo con las competencias por equipos masculinos y femeninos.

BOXEO

Yunior Alcántara quedó eliminado en su combate ante Andrés Cova Mendoza, de Venezuela, en el peso de los 55 kilos masculinos. El pleito fue registrado como RSC, por eliminación del dominicano, que se vio seriamente afectado por la altura en Ayacucho, y tuvo que ser asistido por el cuerpo médico en el segundo asalto.

En otro resultado, Miguel Ángel Encarnación, en los 65 kilos, perdió por puntos 0-5, ante Jesús Nazaret Cova Romero, de Venezuela.

REMO

Ignacio Espinal, en la eliminatoria de la modalidad LM1X del torneo de remo de los Juegos Bolivarianos, terminó en el sexto peldaño con tiempo de un minuto, 44 segundos y 28 décimas (1:44.28). La distancia fue de 200 metros.

Jancarlos Tieneo Joaquín y Roderlin Rosario Liranzo, en M2X 200 metros, arribaron en la cuarta posición a la meta con un tiempo de 1:34.62, tiempo que los envió al rechaje de la prueba.

En la competencia M1X masculino, Jancarlos Tineo Joaquín terminó en el séptimo peldaño, con dos minutos, dos segundos y 29 décimas (2:02,29).

La cuarteta quisqueyana, integrada por Alisson Galay Morales, Ignacio Vásquez Jorge, Jancarlos Tineo y Wendy Simó Peña, ocupó el quinto peldaño en la modalidad X4X mixta, donde detuvo el reloj en un minuto, 28 segundos y 38 décimas (1:28.38).

Wendy Simó Peña, en W1X femenino, se quedó a las puertas de la clasificación directa a la final, y tendrá que ir al repechaje luego de ocupar el segundo lugar en la eliminatoria con un tiempo de 1:53.36.

En otro resultado, Alisson Galay Morales y Wendy Simó Peña quedaron en el séptimo peldaño en W2X, con un tiempo de 2:02.07 (dos minutos, dos segundos y siete décimas) en la eliminatoria.

PENTATLÓN MODERNO

En individual femnino esgrima siembra, deporte del pentatlón moderno, Cecilia Fermín figura en la segunda posición, con 178 puntos, mientras que Ana Arias Macías está en el octavo puesto con 254 tantos.

TENIS DE MESA

El seleccionado femenino criollo, integrado por Eva Brito, Arianna Estrella, Esmerlin Castro y Yasiris Ortiz, obtuvo su primer triunfo en la modalidad equipo femenino al derrotar 3-1 al selectivo de Perú.

MEDALLAS DEL SÁBADO

Paolo Pigozzi, oro en overall esquí náutico

LIMA, Perú. Paolo Pigozzi libró una dura batalla para colgarse la medalla de oro en Overall del Esquí Náutico que concluyó el sábado como parte de los XX Juegos Bolivarianos que se celebran en esta ciudad.

En la prueba, que se llevó a cabo en el Club Náutico Bujama, Laguna Bujama, Paolo batalló hasta el final para sacar una puntuación de 2216.36, superando por la mínima al chileto Sergio Barrientos Fernández, quien firmó un resultado final de 2216.04 para adjudicarse la presea de plata.

El bronce lo ganó el colombiano Sebastián Martínez Muñiz, quien logró una puntuación de 2169.30.

Pigozzi recibió una valoración de 648.12 en la modalidad figuras, mientras que en salto tuvo 601.21 puntos, y en slalom, 967.03, en tanto que el chileno Barrientos Fernández tuvo 216.04 en figuras, 1000.00 en salto y 1000.00 en slalom.

Además del oro de Paolo, el esquí náutico obtuvo una presea de plata, con Andrea Pigozzi, quien conquistó el metal de plata en la modalidad de salto en la jornada del viernes, con una ejecución de 49.90 metros.

La competencia "overall" en esquí náutico se evalúa combinando los puntajes obtenidos en las tres disciplinas: eslalon, figuras y saltos. Se requiere que el esquiador obtenga un puntaje mayor a cero en cada una de las pruebas y participe en al menos dos. El ganador es aquel que acumula la mayor cantidad de puntos en las tres modalidades, sumando la puntuación obtenida en cada una.

Gimnasia artística, bronce

Wilfry Manuel García, bronce en salto

LIMA, Perú. Wilfry Manuel García obtuvo la medalla de bronce en la modalidad salto de las competencias de gimnasia artística de los XX Juegos Bolivarianos.

García obtuvo la tercera mejor calificación de los jueces, que le otorgaron un puntaje de 13.649 en la prueba del aparato de salto.

El gimnasta disputó dos finales, incluida la especialidad de suelo, donde terminó en la octava posición.

El oro lo ganó Juan Larrahondo, de Colombia, con la puntuación más alto de 14.116, mientras que la presea de plata recayó sobre Jorge Vega López, de Guatemala, con 13.899 puntos.

Wilfry Manuel García se posicionó en la octava posición en la final de suelo, aparato en el que tuvo 11.333 puntos.

García clasificó a la final en piso y salto, aparatos de las competencias de la gimnasia artística que se llevó a cabo en el Coliseo de Gimnasia de la Villa El Salvador.

En piso, Wilfry ocupó el octavo puesto, con una puntuación general de 12,566, la cual le valió el primer puesto del grupo 2. En salto, el gimnasta entró noveno, con 13.250 puntos.