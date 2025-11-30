Jimmy Butler conduce a unos Warriors que jugaron sin Stephen Curry

Jimmy Butler anotó 24 puntos, dio diez asistencias y capturó ocho rebotes, y los Warriors de Golden State derrotaron el sábado 104-96 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Los Warriors salieron adelante pese a jugar sin Stephen Curry, quien se lesionó el cuádriceps izquierdo el miércoles por la noche, en una derrota en casa ante Houston.

Zion Williamson anotó 25 puntos, al acertar ocho de 16 tiros, y capturó siete rebotes, en tanto que Saddiq Bey añadió 21 unidades para liderar a Nueva Orleans. Jeremiah Fears sumó 16 puntos y seis rebotes antes de ser expulsado con 44,6 segundos restantes tras cometer su segunda falta técnica.

Jonathan Kuminga encestó dos triples consecutivos a mitad del cuarto período y terminó con diez puntos después de regresar de una ausencia de siete juegos por una tendinitis en ambas rodillas. Recibió una cálida ovación al ingresar al encuentro por primera vez, a los 7:40 del primer cuarto, y anotó momentos después.

Brandin Podziemski terminó con 15 puntos, seis asistencias y cinco rebotes, mientras que Gary Payton II anotó 12 de sus 19 puntos en la primera mitad y contribuyó con 11 rebotes para que Golden State se apuntara apenas su segundo triunfo en seis partidos, un período que incluyó una derrota por 124-106 en Nueva Orleans el 16 de noviembre.